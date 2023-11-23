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Kayseri'nin huzuru seviliyor!

EKONOMİ 23.11.2023, 08:15
Kayseri'nin huzuru seviliyor!

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar’ın da katıldığı Uluslararası Ticaret ve Girişimcilik Günleri kapsamında düzenlenen ‘Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi Açılışı-İhracat ve Girişimcilik Paneli’ programına katıldı. Programda konuşan Başkan Büyükkılıç “Bu şehrin huzurunu çok önemsiyoruz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) gerçekleşen programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, İGE A.Ş. Genel Müdürü Kasım Deniz, EXİMBANK Genel Müdürü Ali Güney, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ICMPD Portfolyo Direktörü Pınar Yapanoğlu, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, bürokratlar ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Kayseri Ticaret Odası’nın yürütücüsü olduğu Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi (KAGUTİM) Projesi, Avrupa Birliği’nce finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamındaki programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kadim kent Kayseri’nin köklü tarihi hakkında bilgiler vererek, Kayseri ve Büyükşehir faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yöneticiler olarak, 16 ilçe belediye başkanı ile dayanışma içerisinde rutin belediye hizmetleri dışında da çalıştıklarını ve bu şehrin gereksinimi neyse onlara katkı sağlamak amaçlı projelere de her türlü desteği verdiklerini ifade ederek, “Kayseri’miz kadim medeniyetler şehri olarak anılır. Kültepe Kaniş-Karum ile başlayan ticaretin merkezi olarak nitelendirilen Kayseri’miz 6 bin yıllık geçmiş diye konuşurken, son çıkan tabletlerimiz, 7 bin yıla doğru gururla bu rakamları gösteriyor” diye konuştu.

Kayseri’nin Anadolu’nun adeta gözbebeği olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri insanına  fırsat verildiğinde üreten, katma değer sağlayan işler yapacağını kaydederken, “Şehrimizin 1 buçuk milyon nüfusu sahip,  100 bin civarı da misafir olması şehir olma ötesinde çevresindeki 8 tane şehirle de irtibat halinde olduğunu, cazibe merkezi olduğunu Anadolu’nun adeta gözbebeği olduğunu, üretken insanlarıyla, hayırsever yaklaşımlarıyla en önemlisi ticari zekasıyla kendisinden söz ettiren bir şehir. Bu şehrin huzurunu çok önemsiyoruz” dedi.
Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ise Kayseri’nin de içinde bulunduğu Anadolu topraklarının tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına dikkat çekerken, tüm dünyanın yaşadığı ekonomik sorunlara işaret ederek, Türkiye’nin son süreçte yaşadığı deprem gibi olumsuzluklara rağmen, ekonomi politikalarının sonucu olarak büyümeye devam ettiğini söyledi. Ticaret Bakan Yarımcısı Ağar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, hükümetlerimizin icraatları, ihracatçılarımızın da akıl ve alın teriyle ihracatımızı son 20 yılda tam 7 katına çıkararak 2022 yılında 254,2 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık” dedi.

ICMPD Portfolyo Direktörü Pınar Yapanoğlu da Kayseri Ticaret Odası tarafından organize edilen panel ve KAGUTİM projesinin öneminin altını çizerek, projenin çıkış noktası hakkında bilgiler verdi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise panel katılımcılarına teşekkür ederek, “Kayseri ve ülke olarak gelecek stratejilerimizi küresel gelişmelerden bağımsız oluşturamayız. Biz de bu noktada Kayseri Ticaret Odası olarak ihracatçılarımıza projelerimiz ve hizmetlerimizle destek olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Programda, Kayseri Ticaret Odası bünyesinde kurulan Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi’nin açılışı kurdele kesimi ile gerçekleştirildi.

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