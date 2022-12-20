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Kayseri Model Fabrika'dan resmi açılış

EKONOMİ 20.12.2022, 07:15
Kayseri Model Fabrika'dan resmi açılış

Kayseri Model Fabrika’nın resmi açılış töreni T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Açılışa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası ve KMF YK Başkanı Mehmet Büyüksimitci, AGÜ Rektörü ve KMF Başkan Vekili Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Kayseri Ticaret Odası YK Başkanı ve KMF Başkan Vekili Ömer Gülsoy da katıldı.

Kayseri’de gerçekleşen toplu açılış töreninden sonra Kayseri Model Fabrika’yı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank burada kurdele kesimini gerçekleştirip Model Fabrika alanında incelemelerde bulundu.

 Varank kurdele kesiminde, “Üretken ekonomiyi hayata geçiren işlere imza atıyoruz. Onlardan bir tanesi de Model Fabrika projesi. Model Fabrikalar işletmelerimize öğren- dönüş programıyla yalın üretimi öğreten, hiçbir yatırım yapmadan verimliliklerini arttıran bir proje. Burada işletmeler yalın üretimi öğreniyorlar, aldıkları danışmanlıklarla kendi üretim süreçlerini yalınlaştırıp ciddi verimlilik artışları elde ediyorlar. Verimliliğini yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 artıran firmalarımız var. Hiçbir yatırım yapmadan bunu elde edebiliyorlar bu aynı zamanda dijitalleşmenin de ilk basamağı oluyor” dedi.

2020 yılında tüzel kişiliği oluşup 2021 yılında aktif hale gelen Kayseri Model Fabrika’nın resmi açılışını gerçekleştiren Varank, Kayseri Model Fabrika sahasını gezerek çalışmaları yerinde değerlendirdi. Model Fabrika ekibi operatörlerinden yapılan uygulamalarla ilgili bilgi aldı ve o sırada devam eden Uygulamalı Yalın Düşünce ve Teknikler Eğitimine de inceledi. Sayın Varank YK Başkanı Sayın Mehmet Büyüksimitci ve Genel Müdür Sayın Salih Yalçın’dan Kayseri Model Fabrika faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

2020 Ocak ayında kurulumu tamamlanan Kayseri Model Fabrika, İlk öğren dönüş programına Ocak 2021’de başladı.

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