Kayseri Kocasinan'dan uygun ev fırsatı
Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, 7 konut arsası, 4 konut dışı kentsel çalışma alanı yüzde 25 peşin ve 10 ay taksit seçeneği ile 7 Şubat Salı günü düzenlenecek ihale ile satışa sunacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Yapılan yatırımlarla Kayseri'nin Kocasinan’ın her geçen gün değerlendiğini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçeye yatırım yapan herkesin kazançlı çıkacağını vurguladı.
Yeni Kocasinan için ilçede büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarına değinerek; “İhalelerden elde ettiğimiz gelir Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.
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