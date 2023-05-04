Kayseri Kocasinan'da organik etkinlik

Kocasinan Belediyesi ile özdeşleşen ve efsane hale gelen organik domates fidesi dağıtım etkinliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların yoğun ilgi gösterdi. Kocasinan Belediyesi ile özdeşleşen ve efsane hale gelen organik domates fidesi dağıtım etkinliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların yoğun ilgi gösterdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın da bizzat katılıp vatandaşlarla sohbet ettiği etkinlikte üç ayrı noktada eş zamanlı olarak 12 bin paket olmak üzere toplam 540 bin kök organik domates fidesi dağıtıldı. Vatandaşların domates fidelerinden elde edilecek ürünleri sağlıklı günlerde tüketmeleri temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, yerli tohumlardan yetişen ürünlerin hem toplumun hem de gelecek nesillerin sağlığını koruma açısından çok değerli olduğunu söyledi.

Domates dağıtım etkinliğinde vatandaşlarla keyifli diyaloglar gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilendi. Vatandaşların domates fidelerinden elde edilecek ürünleri sağlıklı günlerde tüketmeleri temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, domates fidelerini; genetiği değiştirilmemiş, organik sebze, meyve üretimini ve tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla dağıttıklarını ifade etti.

Domates fidesinin Kocasinan Belediyesi ile özdeşleştiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi olarak düzenlediğimiz geleneksel domates fidesi etkinliğine vatandaşlarımızın her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gösterdi. Bu domates fidelerini dağıtmamızın en önemli nedeni, vatandaşlarımızın sağlığıdır. Vatandaşlarımızın sağlıklı besine ve sağlıklı ürüne kolay ulaşabilmeleri adına üretilen yerli tohum fidelerinin özelliği, hibrit olmamaları ve yeniden tohumlanabilmeleridir. Bu organizasyon, Kayseri’de yöresel adıyla ‘Karahıdır’ olarak bilinen yerli tohumları yaygınlaştırmak amacıyla yapmış olduğumuz bir etkinliktir. Bununla birlikte doğal yaşamı özendirmek de bunun bir parçasıdır. Çünkü vatandaşlar bu domates fidelerini kendi bağ ve bahçelerine ekerek, kendi ürünlerini kendileri yetiştiriyorlar. Hemşehrilerimin aldığı fidelerden yetişecek domatesleri sağlıklı ve iyi günlerde tüketmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise domates fidelerinin verimli ve bereketli olduğunu belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.