Kayseri Kariyer Merkezi 5 bin kişiye iş sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Orta Anadolu Kariyer Fuarı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Kariyer Merkezimiz ile 5 bin civarında kardeşimizin değişik yerlerde iş bulmalarına fırsat verdik, gerekli destekleri sağlayıp, onlara ümit olduk” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Orta Anadolu Kariyer Fuarı ORAKAF'23, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı’nın ‘2023 Yılı Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları’ kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde 19 paydaş üniversitenin katılımlarıyla başladı.

Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi’nde Orta Anadolu Kariyer Fuarı ORAKAF'23 Açılış Programı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, üniversite rektörleri, ilçe belediye başkanları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Birimi yetkilileri, oda temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Fuarda konuşan Başkan Büyükkılıç, Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 12 şehidin ailelerine taziye ve yaralanan askerlere acil şifa dilediğinde bulunarak, “Öncelikle 12 kahramanımızı, şehidimizi rahmetle, minnetle anıyor, ailelerine taziye ve sabır dileklerini iletiyor, milletimizin başı sağ olsun diye buradan paylaşıyor, yaralı gazilerimize de acil şifalar temenni ediyorum” dedi.

Gençlere destek olma yönünde çalışma yapılacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “4 organize sanayisi, 1 serbest bölgesi, 5 üniversitesi, 2 teknoparkı olan bu güzel şehrimizde 19 üniversitemizin rektörlerini ve mensuplarını görmek, zenginlikler şehrine zenginlikler katan bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. O açıdan birbirimizden yararlanacağız, gençlerimizin ümidini boş çıkarmama, onlara destek olma yönünde çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı.

“5 BİN CİVARINDA KARDEŞİMİZİN DEĞİŞİK YERLERDE İŞ BULMALARINA FIRSAT VERDİK”

Büyükkılıç, bu program ile 19 üniversite ile birlikte Kayseri’de eğitim gören öğrencilerin, şehri tanıyacakları, kurum ve kuruluşları tanıyacakları, buradaki fırsatlardan yaralanacaklarını vurgu yaparak, şöyle konuştu: “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak KAYMEK bünyesinde kurmuş olduğumuz Kariyer Merkezi ile yine aynı şekilde paydaşlarımızla yavrularımıza, iş arayan kardeşlerimize fırsat vermek amacıyla yaptığımız çalışmalar da çok önemlidir. Sayın valimizin tanımlamasıyla 6’ncı üniversite olarak da Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin meslek edindirme kurslarını bir üniversite gibi gördüğümüzü, oradan edindikleri kazanımlarla bu çalışmalara en büyük destek verildiğini hatırlatmak isterim. 5 bin civarında kardeşimizin değişik yerlerde iş bulmalarına fırsat verdik, gerekli destekleri sağlayıp, onlar için ümit olduk.”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin hayırseverler şehri olarak anıldığını, büyük şehirlerin konforunu yaşatan, sıkıntısını yaşatmayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden iki kez öğrenci dostu şehir olarak ödül aldıklarından bahsetti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise şehitlere rahmet dileyerek, “12 kahramanımızı şehit verdik. Hepimizin içi yanıyor. Onlar şehitler, bizimleler. Hala Türk insanını, Türkiye’yi tanımayanlar bir takım alçak, hain girişimlerde bulunuyorlar. Ne olursa olsun bu millet haksızlık karşısında susmayacak, susmuyor da. Her birimiz memleket söz konusu olduğunda ölümden korkmadığımızı, bu memleket için seve seve hangi fedakârlık yapılması gerekirse yapacağımızı buradan da haykırıyoruz” dedi.

“BU ŞEHİR ÇALIŞARAK, FEDAKÂRLIK YAPARAK ORTAYA BİR İDDİA KOYUYOR”

Vali Çiçek, “Biz iddialı bir şehiriz belediye başkanımızın söylediği gibi. Her alanda iddialıyız. Son zamanlarda Erciyes Üniversitesi’nin aldığı başarılar, diğer üniversitelerin ortaya koyduğu başarılar bir iddiayı gösteriyor. Belediyelerimiz, OSB’lerimiz ortaya bir iddia koyuyorlar. İddia çalışmadan, emek göstermeden olmaz. Bu şehir çalışarak, fedakârlık yaparak ortaya bir iddia koyuyor. Bu şehir Türkiye’ye katma değer üreten, ithalatından iki kat fazla ihracat yapan, istihdamda bütün ülkeye katkı sağlayan çalışkan bir şehir. Bu şehirde 19 üniversitemizi ağırlıyor olmak, şu anda 16 rektörümüzle beraber olmaktan dolayı çok büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da Erciyes Üniversitesi’nin geldiği noktada birçok alanda kendisini ispatlamış, AR-GE, ÜR-GE faaliyetlerinden, özellikle sağlık, mühendislik, ziraatta ve sosyal bilimlerde çok güçlü faaliyetler içerisinde olan bir üniversite olduğunu ifade ederek Erciyes Üniversitesi hakkında bilgi verdi.

Rektör Altun, “Yetenek kapısı altında özellikle staj noktasında özelikle öz geçmişinizi yayınlamış, tanımlamış olmanız size hiç beklemediğiniz yerlerde staj imkânları sunacaktır. Daha da önemlisi öz geçmişinizdeki bu güncellemeler, meslek hayatınızda hiç beklemediğiniz noktalarda beklemediğiniz firmalarla torpil faktörünün olmadığı eşleşmeler sağlayacaktır” diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Diğer taraftan buruk bir süreç geçirdiklerini ve şehit verdiklerini dile getiren Altun, şehitlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı temennisinde bulunarak, yaralı askerlere de acil şifalar dilediğini ifade etti ve birliğe, beraberliğe vurgu yaptı. Prof. Dr. Altun, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve katkısı, emeği olan kişi ve kurumlara teşekkür ettiği konuşmasında, fuarın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, Orta Anadolu Kariyer Fuarı kurumlar arası iş birliği yapılan kurumlara plaket takdimi yapıldıktan sonra, fuarın açılışı gerçekleştirildi.