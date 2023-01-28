Kayseri İnceso OSB'den heyet toplantısı
Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Valiliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Yönetim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.
Vali Çiçek toplantıda yaptığı konuşmada, Ülkemizde sanayici ve iş adamları bakımından Kayseri’nin öncü bir ilimiz olduğunu ve toplantıya katılanların yaptıkları yatırım ve sağladıkları istihdamla bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağladıklarını belirtti.
Vali Çiçek, “2023 yılının ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bu toplantımızda, bir önceki yılın genel bir değerlendirmesi ve 2023 yılında yapacağımız çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Katılımları için yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. 2023 yılının sanayicilerimize hayırlı ve bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.
Toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından yapılan genel değerlendirmeyle sona erdi.
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