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Kayseri ihracatta hızını artırdı

EKONOMİ 01.11.2023, 09:45
Kayseri ihracatta hızını artırdı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, Eylül ayında Kayseri’nin 301 milyon 312 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Gülsoy, Kayseri’nin 2023 Ocak-Eylül dönemini ise 2 milyar 675 milyon dolar ihracat ile kapattığını belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ÖmerGülsoy, “TÜİK verilerine göre 2023 yılı Eylül ayı ihracatımız 301 milyon 312 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,16 azalış yaşanmıştır. 2023 Ağustos ayına kıyasla yüzde 0,51 oranında artış görülmüştür.  Kayseri olarak İthalatımız ise Eylül ayında 148 milyon 927 bin dolar olmuştur. Artış oranı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 8,10 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre artış oranı ise yüzde 11,96’dır.

2023 yılı Eylül döneminde ihracat pazarlarımız; Irak, Almanya, Avusturya,  ABD, İsrail, Birleşik Krallık, İtalya, Fas, Romanya, Fransa’dır. Kayseri’den Eylül ayında 152 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir.”  ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Elektrik Elektronik, Makine Aksamları, Halı, Su Ürünleri, ve Hayvansal Mamulleri gibi sektörlerde artış yaşanırken Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri, Kimyevi Madde ve Mamulleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir.“ dedi.

Başkan Gülsoy, ihracat artış hızının yavaşladığını vurgulayarak şunları söyledi: “Burada en büyük ticaret partnerimiz Avrupa’daki yavaşlama ile döviz kurlarının ihracatı destekler seviyede olmamasının etkileri olduğunu düşünüyoruz. Kurların rekabetçi seviyede olmasını üretim ve ihracat artışları açısından çok önemsiyoruz. Bunun tüketim malları ithalatı talebinde de yavaşlamayı sağlayacağını düşünüyoruz. Kayseri ve ülke olarak gelecek stratejilerimizi küresel gelişmelerden bağımsız oluşturamayız. Biz de bu noktada Kayseri Ticaret Odası olarak ihracatçılarımıza, üyelerimize projelerimiz ve hizmetlerimizle destek olmaya yurt dışı iş gezileri ve fuarlara katılım sağlamaya devam ediyoruz.

Üretim ve ihracat olmadan ekonomik büyümeyi ve istikrarı sağlamak mümkün olmayacaktır. Finansmana ulaşım ve maliyetlerin yüksek oluşu da en büyük sorunlarımız arasında yer alıyor. İhracatımız için bu konuya da çözüm bulunmak zorundadır. Yaşanan tüm zorluklara rağmen Kayseri olarak yılın 9 ayında toplam ihracat rakamımız 2 Milyar 675 Milyon Dolar’a çıkmıştır. En zorlu koşullarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam diyoruz. Bu başarı elbette dünyayı adeta köşe bucak dolaşan, fuarlara katılan, yurt dışı heyetlere giden, 7 gün 24 saat çalışan, emek veren, alın teri döken tüm ihracatçılarımızın. Gerek sektörel çeşitliliğimiz gerek ihracat deneyimimiz ve dinamizmimizle Kayseri ve Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz. Tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta duran, memleketi ve ülkesi için üretmeye devam eden, yüzlerimizi güldüren tüm ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve emektar çalışanlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum.” dedi.

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