Kayseri ihracatı yükselişe geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri’nin şubat ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 oranında artarak, 314 milyon 61 bin dolar olarak gerçekleşti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

TÜİK şubat ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Şubat ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 oranında artarak, 314 milyon 61 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre baktığımızda da yüzde 9,22 oranında bir artış olduğunu görüyoruz ki bu da bizim açımızdan sevindirici bir durum. Son 12 aylık ihracatımızın ise 3 milyar 680 milyon 569 bin dolar olduğunu görmekteyiz” dedi.

2024 yılı şubat ayında en çok ihracat yapılan sektörleri ve ülkeleri de açıklayan Büyüksimitci, “Mobilya ihracat kalemlerimiz arasında ilk sıradaki yerini koruyor. Ardından kablo ve elektrikli ev aletleri geliyor. En çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında ise Irak, daha sonra Almanya ve ABD var” diye konuştu.

Başkan Büyüksimitci, “2022 yılının ortalarından beri Avrupa ve Amerika pazarlarında yaşanan durgunluktan dolayı ihracat artış hızımızda yavaşlama devam ediyordu. Özellikle ihracatın yüzde 50’sinden fazlasını gerçekleştirdiğimiz Avrupa pazarı bizi çok ciddi etkiledi. Dolayısı ile geçen yıl istediğimiz rakamları yakalayamadık ama bu sene çok şükür iyi başladık. Bu ay hem aylık, hem yıllık bazda artış yakalamış olmamız sevindirici bir durum. İthalatın ihracatı karşılama oranına baktığımızda Kayseri olarak çok iyi durumdayız.

Yine şehrimizin kilogram başı ihracat fiyatı Türkiye ortalamasının hayli üzerinde. Dünya piyasalarında yaşanacak olumlu gelişmeler bizim de ihracat rakamlarımıza pozitif yansıyacaktır. Hep birlikte bu rakamları çok daha yukarılara taşıma gayreti içinde olacağız. Nihayetinde bu ülkenin yükünü sanayici ve işadamları olarak bizler kaldıracağız. Şehrimizin ihracatına katkı sunan tüm üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.