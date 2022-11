Kayseri ihracatı hız kesmiyor

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Kayseri’de Ekim ayında 319 milyon 852 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gülsoy, “Küresel resesyon kaynaklı yavaşlamalar olsa da ülke ekonomimiz ihracat öncülüğünde, büyümeye ve yükselmeye devam ediyor. Yıl sonu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Tüm ihracatçı üyelerimizi ve emektar çalışanlarını yürekten kutluyorum.” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ekim ayı ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “TÜİK verilerine göre 2021 yılı Kayseri İhracat rakamları Ekim Ayı 326 milyon 484 bin dolar iken 2022 yılı Ekim ayında 319 milyon 852 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak – Ekim döneminde artış oranı ise geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 11,6 oranında artmıştır. Kayseri ili olarak İthalatımız ise Ekim ayında 113 milyon 841 bin dolar olmuştur. Azalış oranı geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 18,5 oranında gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ekim döneminde 1'inci ihracat pazarımız Irak, Almanya, Romanya, ABD, Polonya, Rusya Federasyonu, İsrail, İtalya, Birleşik Krallık, Kanada’dır. Rusya Federasyonu ile olan ihracatımız Ekim Ayı içesinde yüzde 190 oranında artış sağlamıştır.” İfadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden Demir ve Demir Dışı Metaller, Elektrik ve Elektronik, Kimyevi Maddeler ve Mamülleri, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, İklimlendirme Sanayi gibi sektörlerde artış yaşanırken Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri gibi sektörlerinde azalış gerçekleşmiştir.“ dedi.

“KAYSERİ’DEN 10 AYDA 3 MİLYAR 254 MİLYON DOLAR İHRACAT”

Başkan Gülsoy, ihracatta rekor üstüne rekor kırıldığını belirterek şunları söyledi:

“Küresel ekonominin içinden geçtiği süreçte finansmana ulaşımdaki zorluklar, rekor seviyelere ulaşan enflasyon, Taksitli ve uzun vadeli kredilerde yaşanan sorunlar üyelerimizin yaşadığı sıkıntıların başında yer alıyor. İhracatçılarımızın varlıklarını sürdürebilmesi için pazar yönetimi ve alternatif pazarlara yönelmeleri her zamankinden daha önemli bir hal almış durumda. Bu sebeple katma değerli ürünlerle piyasada yer edinmeliyiz. Ülke olarak gelişmek, büyümek istiyorsak; yeni yatırımlar yapmalı, üretmeli, istihdam sağlamalı ve ürettiklerimizi ihraç etme becerisine sahip olmalıyız. Üretimin, istihdamın ve ihracatın yara almadan devam edebilmesi için işletmelerimizin daha çok desteklenmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Kayseri olarak 2022 yılı için 4,2 milyar dolar hedefimizi geçeceğimize inanıyorum. Bunu da mücadeleci ihracatçı üyelerimizin enseyi karartmadan, önce ülkem önce devletim diyerek çalışma azimlerinde görüyoruz. Şehrimizde ilk 10 ayda ihracatımız geçen seneye kıyasla yüzde 11,6 oranında artarak 3 milyar 254 milyon dolara çıktı.

Bu şehir başarı hikâyeleri yazıyor. Bizlerde başarı hikâyelerinin devam etmesini sağlamak için üyelerimizin dile getirdiği her sorun ve her konunun yakından takipçisiyiz. Her fırsatta üyelerimizin sıkıntılarını dile getiriyor, çözüm önerilerimizi ardı ardına sıralıyor, hazırladığımız raporlar ile her kademede girişimlerde bulunuyor, bulunmaya da devam ediyoruz. Her şeyden önce bu tablonun mimarı tüm üyelerimizi, iş insanlarımızı ve emektar çalışanlarını can-ı gönülden kutluyor, her zorluğa rağmen azimle çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum.”