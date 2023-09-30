Kayseri ihracatı fren yaptı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, Ağustos ayında Kayseri’nin 299 milyon 822 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Gülsoy, Kayseri’nin 2023 Ocak-Ağustos dönemini ise 2 milyar 374 milyon dolar ihracat ile kapattığını belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “TÜİK verilerine göre 2023 yılı Ağustos ayı ihracatımız 299 milyon 822 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,98 azalış yaşanmıştır. 2023 Temmuz ayına kıyasla yüzde 10,8 oranında artış görülmüştür. Kayseri olarak İthalatımız ise Ağustos ayında 133 milyon 18 bin dolar olmuştur. Azalış oranı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 19,06oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre azalış oranı ise yüzde 17,20.’dür.

2023 yılı Ağustos döneminde ihracat pazarlarımız; Irak, Almanya, Avusturya, ABD, Birleşik Krallık, İsrail, Romanya, Rusya Federasyonu, Fas ve İtalya’dır. Kayseri’den Temmuz ayında 155 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Elektrik Elektronik, Makine Aksamları, Halı, Su Ürünleri, ve Hayvansal Mamulleri gibi sektörlerde artış yaşanırken Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri, Kimyevi Madde ve Mamulleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir.“ dedi.

Başkan Gülsoy, Küresel ekonomideki gelişmelerin dikkatle okunması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Birçok ihracat pazarında artan yavaşlama sinyalleri var. Bu da dış talebin devamlılığı açısından risk taşıyor. İhracat pazarının daraldığı, uluslararası finansal piyasalarda dış kaynağa ulaşmanın zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Ülke olarak da şehir olarak da hem bulunduğumuz coğrafi konum hem de ihracat temelli bir ekonomiye sahip olduğumuzdan küresel gelişmelerden çok etkileniyoruz…Dolayısıyla Kayseri ve ülke olarak gelecek stratejilerimizi küresel gelişmelerden bağımsız oluşturamayız. Biz de bu noktada Kayseri Ticaret Odası olarak ihracatçılarımıza, üyelerimize projelerimiz ve hizmetlerimizle destek olmaya devam edeceğiz.

Enflasyon, reel sektörün yatırım kararlarında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor. KOBİ kredilerindeki daralma, zincirleme etkisiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıyor. Üretim ve ihracat olmadan ekonomik büyümeyi ve istikrarı sağlamak mümkün olmayacaktır. İşletme sermayesine ihtiyacımız var. Finans dünyasının reel sektöre destek olmasını bekliyoruz. Yaşanan tüm zorluklara rağmen Kayseri olarak yılın 8 ayında toplam ihracat rakamımız 2 Milyar 374 Milyon Dolar’a çıkmıştır. En zorlu koşullarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam diyoruz. Tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta duran, memleketi ve ülkesi için üretmeye devam eden, yüzlerim