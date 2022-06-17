Kayseri esnafının 'Pırlanta' ilgisi

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği’nin büyük desteği ve işbirliğiyle düzenlenen Bağ Kuyumculuk, Ediz Dereli, Goldium Jewellery ve ALB Yatırım firmalarının sponsor olduğu Pırlanta Semineri’ne 100’ün üzerinde kuyumcu esnafı katıldı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Adana, Ankara, Antalya, Bursa ve Samsun’dan sonra GLT Pırlanta Seminerleri, Kayseri ile tam gaz devam ediyor.

İstanbul Kuyumcular Odası bünyesinde hizmet veren Türkiye Gemoloji Laboratuvarı GLT’nin pırlanta, renkli taşlar ve sertifikasyon konusunda sektörü bilinçlendirmek amacıyla başlattığı eğitim seminerlerini sürdürüyor.

Sponsor firma ve markalarımızın desteğiyle verilen 'Pırlanta Eğitim Semineri’nde sektörün sorunlarıyla ilgili yoğun programı nedeniyle seminere katılamayan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, etkinlik için bir video mesaj gönderdi.

Başkan Atayık, mesajında büyük desteği nedeniyle Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Etkinlikte Türkiye Gemoloji Laboratuvarı (GLT) Yöneticisi gemolog Emre Günay, katılımcılara pırlanta, elmas ve diğer değerli taşlar hakkında ayrıntılı bilgi paylaşırken, etkinlik boyunca İKOHABER.COM ve Gold News Yayınlar Genel Direktörü Münevver Çalış ve ekibinin organizasyonun sponsorları olan Bağ Kuyumculuk, Ediz Dereli, Goldium Jewellery ve ALB Yatırım standlarında yeni ürün ve koleksiyonlarını sergiledi.

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak, pırlantalı ve değerli taşlı mücevherde eğitim ve sertifikasyonun önemine dikkati çekerek, seminerinin yeniden yapılmasının önemine vurgu yaptı.