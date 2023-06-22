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Kayseri doğal gazının kapasitesi artırlıyor

EKONOMİ 22.06.2023, 08:45
Kayseri doğal gazının kapasitesi artırlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesinde 16 mahalleye hizmet verecek, 50 bin metreküp saat hizmet edecek istasyon olan SOCAR-Kayserigaz Sarıoğlan RMS-A Kapasite Artış Töreni’ne katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ortağı olduğu Kayserigaz, Sarıoğlan ilçesine 4 adet bölge istasyonu ve yaklaşık 165 kilometre uzunluğunda doğal gaz hattı yatırımı yaparak 2 bin 108 haneye doğal gaz ulaştırdı. Bu kapsamda, 16 mahalleye hizmet verecek, 50 bin metreküp saat hizmet edecek Gaz Basıncı Düzenleme ve Ölçüm İstasyonu hayata geçirildi.

SOCAR-Kayserigaz Sarıoğlan RMS-A Kapasite Artış Töreni’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, SOCAR CEO’SU Elchin Ibadov, SOCAR Doğalgaz İş Birimi Başkanı Fuad Ibrahımov, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Dağıtım Başkan Yardımcısı Ertan Yıldız, AK Parti, MHP ilçe başkanları mahalle muhtarları ve ilçe sakinleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’miz için önemli bir projeye imza atılıp, anlamlı bir çalışmayı burada hayata geçireceğimiz için bunun mutluluğunu paylaşıyoruz. Bölgeye RMS-A merkezin yapılması gerektiğini gözlemekteyiz ve 60-70 milyon TL’yi bulan bir yatırımı görüyoruz” dedi.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıoğlan, Özvatan, Akkışla ve Felahiye’de asfalt, kaldırım ve iyileştirme gibi altyapı çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, ilçe belediyeler ile hizmetlerin sürdüğünü söyledi.

“İKİ DEVLET BİR MİLLET OLARAK EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE”

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile iki devlet bir millet olarak el ele gönül gönüle olduklarının altını çizen Büyükkılıç, “İki devlet bir millet anlayışı içerisinde Azerbaycanlı dostlarımıza, kadirşinas Türk milletine minnet duyuyoruz. Azerbaycanlı dostlarımızı bağrımıza basıyoruz. İnşallah bu kardeşlik duyguları içerisinde bir millet olarak el ele gönül gönüle diyoruz. Buradan da bir adım öteye geçerek diyoruz ki gönül bağımız olan SOCAR’ımızın Kayseri’deki yansıması Kayserigaz olarak yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmanızı bekliyoruz. Sizleri seviyoruz. Ertan Bey’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov ise programda yaptığı konuşmada, Ertan Yıldız’ın Büyükkılıç’ı çok sevdiğini ve her zaman planlarında en üst noktaya koyduğunu ifade ederek, gururla burada olduklarını söyledi. Ibadov, 15 yıldır ülke ekonomisine toplam paydaşları ile birlikte 18,2 milyar dolar yatırım yaptıklarını, bunun daha yüksek miktarlara ulaşması temennisinde bulunarak tek amaçlarının para kazanmak olmadığını, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile aradaki stratejik ortaklığı geliştirmek olduğunu vurguladı.

Doğal gazın konforlu, verimli ve ekonomik anlamda da verimli bir yakıt olduğunu dile getiren Ibadov, SOCAR olarak modern teknolojilere önem verdiklerini de sözlerine ekledi. Sözlerine Başkan Büyükkılıç’ın ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözüne atıfta bulunarak devam eden Ibadov, kendilerinin de insanı yaşat ki şirket yaşasın anlayışında olduklarını kaydetti. Konuşmasının sonunda SOCAR ve Kayserigaz hakkında bilgiler veren Ibadov, SOCAR’ın iller arasında doğal gaz dağıtımına ilk başladığı ilin Kayseri olduğunu dile getirdi. Ibadov ayrıca iç tesisat kontrollerinde barkod sistemini Türkiye’de ilk kullanan ve sayamayacağı kadar çok sayıda ve doğal gaz anlamında ilk İSO belgesi alan şirketin Kayserigaz olduğunu dile getirdi. Burada 16 mahalleye hizmet verecek, 50 bin metreküp saat hizmet edecek bir istasyon olduğunu ifade eden Ibadov, Kayseri’ye hizmeti sürdüreceklerini paylaştı.

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