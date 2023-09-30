Kayseri'den 200 milyon dolarlık ihracat

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verileri değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’nin ağustos ayı ihracatının geçen aya göre yüzde 10,8 oranında artarak, 299 milyon 822 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 3,98 oranında bir azalma olduğunu açıklayan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’nin 2023 yılı ilk sekiz ayında ise 2 milyar 374 milyon 174 bin dolar ihracat rakamına ulaştıklarını açıkladı.

Ağustos ayında Kayseri’den 155 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan başkan Büyüksimitci, mobilya sektörünün ihracata en yüksek katkıyı yapan sektör olduğunu, ardından elektrikli ev aletleri ve kablo geldiğini belirterek, en fazla ihracat yapılan ülkeleri ise, Irak, Almanya ve ABD olarak sıraladı.

Kayseri’nin ihracatta ilk 10 il arasında olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Dünya piyasalarında yaşanan sıkıntılardan kaynaklı geçen yılın bir miktar gerisinde olsak da, mobilya, elektrikli ev aletleri ve tekstil gibi sektörlerde iyi durumdayız. İthalatımız her zaman olduğu gibi ihracatımızın yarısı kadar. Kayseri olarak ihracatta ilk 10 il arasındayız. Buradaki yerimizi korumak ve daha üst sıralara çıkmak için gayret ediyoruz” dedi.

Kayıpları telafi etmek için bir takım proje ve çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Büyüksimitci, “Odamız tarafından üye firmalarımızın yeni yurt dışı pazarlana girişini kolaylaştırmak ve ihracatlarını geliştirmek amacıyla makine, talaşlı imalat ve döküm sanayisine yönelik UR-GE projesi başlatıyoruz. Talep olması halinde diğer sektörlerdeki firmalarımız için de UR-GE çalışmaları başlatacağız. Yine yurt dışı heyetlerle görüşmelerimiz var. Önümüzdeki hafta Etiyopya Büyükelçiliği ile “Kayseri İş Forumu” düzenleyeceğiz. Yeni pazarlar ve iş ortaklıkları ile ihracatımıza ivme kazandırmış olacağız. Hükümetimiz de ihracatçılarımızın finansmana erişim şartlarını biraz daha kolaylaştırdı. KOBİ'lerimizin reeskont kredilerinden aldığı pay artırıldı.

Yine geçtiğimiz ay Maliye Bakanımız ihracatçılara yönelik 1 milyar dolarlık kredi paketi açıkladı. İnşallah tüm bu destek ve çalışmalarla ihracat pazarlarımızda son çeyrekte öngördüğümüz canlanma da gerçekleşirse, kayıplarımızı telafi edeceğimize inanıyorum. İhracat performansımızın giderek artmasını temenni ediyor, katkı sunan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.