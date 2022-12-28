Kayseri'de tarım ve hayvancılığa 'büyük' destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 9 bin hayvan işletmesi sahibinin faturalarının yarısının karşılandığını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçiye ve besiciye büyük destekler veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Şubat ayı meclis toplantısında hayvancılığı desteklemek amacıyla hayvancılıkla uğraşanların tahakkuk edecek su faturalarının yüzde 50’sinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına karar verdiğini hatırlattı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin meclis kararı gereğince hayvancılığı desteklemek amacıyla, TÜRKVET sisteminde aktif kaydı bulunan ve kendi üzerine su abonesi olması şartı ile hayvancılıkla iştigal eden şahıs işletmelere tahakkuk ettirilecek su faturalarının yüzde 50’sinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafınca karşılandığını belirtti.

Büyükkılıç, bu kapsamda 9 bin hayvan işletmesi sahibine toplam 4 milyon 400 bin TL harcanan faturaların yüzde 50’sinin Büyükşehir Belediyesi’nce karşılandığını vurgulayarak, “Hayvancılığı ve tarımı çok önemsiyoruz. Hayvancılığa en büyük desteği vermeyi amaçlıyoruz. Bu açıdan su paralarının yüzde 50’sini ödüyoruz, üreticimiz yeter ki daha fazla üretsin” dedi.