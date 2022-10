Kayseri'de Oda başkanlarına başkanlardan ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanları ile birlikte seçimlerde güven tazeleyerek, yeniden seçilen Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’ı ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ve Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) mevcut başkanlar seçime giderek, güven tazeledi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte yeniden seçilen Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası’nda yaptığı konuşmada kentteki birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, şunları söyledi:

“İlçe belediye başkanlarımızla birlikte merkezdeki kardeşlerimizle hem ticaret odamızın kıymetli başkanına, hem meclis başkanımıza yeniden seçilen yönetim kurulu üyesi kardeşlerimize hayırlı olsun ziyaretine gelmiş bulunuyoruz. Her şeyden önce birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde nasıl katkı sağlarız mantığı içerisinde Allah’a şükürler olsun çalışmalarımız devam ediyor. Değerli başkanımızın hem tecrübesiyle, hem yapıcı yaklaşımıyla, meclis başkanımızla el ele gönül gönüle hep birlikte çalışmalara devam ediyor. Üzerimize ne düşüyorsa, hemşehrilerimizin yararına olacak her konuda gerek ilçe belediye başkanlarımız, gerekse bizler yanındayız. Her zaman yardımcı oluruz. Şehrimizi seviyoruz. Hizmet edenleri her zaman takdir ediyoruz. Mevlam mahcup etmesin. Hayırlı uğurlu olsun.”

GÜLSOY: “UYUM İÇERİSİNDE CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ”

Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise uyum içerisinde canla başla çalıştıklarını ifade ederek, “Geçmişte sizlerle uyum içerisinde yaptığımız bu şehrin ekonomisine, ticaretine, standardına katkı vermek için Allah rızası için canla başla çalışıyoruz. Biz de elimizden geldiğince birlikte uyum içerisinde çalışmanın gayreti içerisindeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uyum içerisinde elimizden ne geliyorsa yapacağız. Allah birliğimizi dirliğimizi bozdurmasın. Rabbim güzel görevler yapmayı nasip eylesin” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki başkanlar, Kayseri Ticaret Odası ziyaretinin ardından, Kayseri Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, KAYSO ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Bu yeni dönem hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah hayırlı hizmetler yapmaya vesile kılsın. Merkezdeki başkan kardeşlerimizle birlikte hayırlı olsun diyelim istedik. Süreci hızlandıralım, hep birlikte verimli çalışalım anlayışı içerisinde sizleri ziyaret ediyoruz” derken, KAYSO Başkanı Büyüksimitci ise Başkan Büyükkılıç ve başkanlara teşekkür ederek, “Burada sakin bir seçim süreci yaşadık, demokratik olarak seçimlerimizi yaptık, sanayici tercihini kullandı. İnşallah bu memlekete hizmet etmeye devam edeceğiz. Birlikte gelmeniz de Kayseri’nin birliktelik kültürü açısından her zaman kıymetli” diye konuştu.

BÜYÜKSİMİTCİ’DEN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Büyüksimitci, Başkan Büyükkılıç’a 4’üncü Organize Sanayi Bölgesi konusunda verdiği gayretlerden dolayı teşekkür ederek, “Özellikle dördüncü OSB konusunda huzurunuzda, hep gıyabınızda konuşuyoruz, yüzünüze de söyleyelim. Çok gayretli çalışmalarınız var. Büyükşehir Belediyemiz olsun, Melikgazi, Kocasinan belediyemiz, sanayiciye alan kazandırmada ve her konuda destek veriyor. Tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.

Son olarak Kayseri Ticaret Borsası’nı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Borsası ziyaretinde yönetim kurulu üyelerinin her birini ayrı ayrı tebrik ederek, şunları söyledi:

“Yeni Dönem hayırlı, uğurlu olsun. Değerli yönetim kurulu üyelerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Cenab-ı Allah huzur içerisinde, birlik beraberlik anlayışı içerisinde Talas’ımız, Kocasinan’ımız, Melikgazi’miz, Hacılar’ımız, Büyükşehir’imiz merkezdeki el ele belediye başkanı kardeşlerimiz olarak sizlerle birlikte elbette ki bu şehrin menfaatine, bu şehrimizin daha da tanınmasına, bilinmesine destek olacak her türlü çalışmalarda birlikte hareket etmeyi çok önemsiyoruz. Tecrübenizle, daha önceki yapmış olduğunuz çalışmalar ile inşallah bunları daha da geliştirerek sürdürmeyi Mevlam nasip eylesin diyor, yeni dönem hayırlı uğurlu olsun diyoruz.”

Önceki dönemde üyelerine iyi hizmet verme gayretinde olduklarını ve yeni dönemde de çıtayı yükselterek üyelerine de şehre de iyi hizmet etme yolunda gayret edeceklerini söyleyen Kayseri Ticaret Odası Başkanı Recep Bağlamış, ziyaret için Başkan Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti.