Kayseri'de insan kaynakları buluşması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Kariyer Merkezi öncülüğünde ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ev sahipliğinde geniş kapsamlı insan kaynakları toplantısı gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile kurulan Büyükşehir bünyesindeki Kayseri Kariyer merkezi aracılığıyla istihdama katkı sağlarken, insan kaynakları toplantılarında da etkin görev üstleniyor. Bu kapsamda Kayseri Sanayi Odası’nın ev sahipliği ve Kayseri Kariyer Merkezi’nin öncülüğünde, Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Organize Sanayi Bölgeleri ve üniversiteler iş birliğinde, insan kaynakları koordinatörlerinin katılımı ile toplantı yapıldı.

Toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Kayseri Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Tartuk, Ticaret Odası Genel Sekreteri Mevlüt Çil, Kayseri Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile kurum ve kuruluşların insan kaynakları yetkilileri katıldı

İSTİHDAM SORUNLARI, İNSAN KAYNAKLARI PROJELERİ GİBİ KONULAR MASAYA YATIRILDI

Kayseri Kariyer Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın’ın da katıldığı toplantıda, işletmelerin insan kaynakları koordinatörlerinin katılımıyla, sanayide istihdam sorunları, dijital kariyer, insan kaynakları uygulamalarına yönelik projeler geliştirmek ve potansiyel iş birlikleri sağlamak gibi konular değerlendirildi. Öte yandan, Kayseri Organize Sanayi Bölgeleri ile birçok insan kaynakları temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, istihdam sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımlar ele alınırken, iş arayan ve işverenlerin ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir perspektif sunularak, katılımcı insan kaynakların çalışma rotaları zenginleştirilmeye çalışıldı.

TOPLANTI SONUNDA HEYECAN VERİCİ BİR DÖNEME ADIM ATILDI

Gerçekleştirilen etkinlik sonucunda, istihdamı arttırıcı politikalar ve yeni projelerin sunulacağı heyecan verici bir döneme adım atıldı. Aynı zamanda üniversite - sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekilen toplantıda yeni yeteneklerin iş yaşamına entegrasyonunu kolaylaştırma amacıyla farklı programların hayata geçirileceğinin müjdesi verildi.

Gelecekte düzenli olarak yapılması planlanan bu tür etkinlikler, çalıştaylar ve iş birlikleri sayesinde, Kayseri’nin kalkınması ve işgücü niteliklerinde artış yaşanması öngörülüyor.