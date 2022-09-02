Kayseri'de ASPİLSAN'ın hidrojen üretim projesi hayata geçiyor

Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı Kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı Desteği ile “İnovatif Küçük Ölçekli Rüzgâr Türbini ile Enerjilendirilmiş Yeşil Hidrojen Üretimi” Projesini GerçekleştirecekMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından çağrısına çıkılan Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programına ASPİLSAN Enerji ve XGEN Enerji ortaklığında yapılan proje başvurusu onaylandı.

Temiz hidrojenin yerli çözümlerle elde edileceği proje 18 ay sürecek.

ASPİLSAN'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " ASPİLSAN Enerji, hem yurt içinde hem de yurt dışında artan bir talebe sahip olan yeşil hidrojen üretiminin en önemli bileşenlerinden bir tanesi olan elektrolizörün yerli olarak üretilmesini amaçlamaktadır. Bu proje kapsamında, henüz ülkemizde ticari olarak üretilmemiş, 2 kW seviyesinde modül oluşturulacaktır. Elektrolizörün enerji girdisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması, elde edilen hidrojenin “yeşil” hidrojen olarak sınıflandırılabilmesi için şarttır. Bunu gerçekleştirebilmek için güneş panelleri ile desteklenecek olan ve XGEN Enerji tarafından geliştirilmekte olan yerli düşey eksenli rüzgar türbini (WIND-ER) sistemi elektrolizör sistemi ile entegre edilecektir. WIND-ER rüzgâr türbinlerinin sessiz çalışması ve şehir içinde kullanılabilmesi sayesinde, yenilenebilir enerji kaynağıyla entegre elektrolizör sistemlerinin şehir içinde kullanımını yaygınlaştıracak inovatif bir yaklaşım olacaktır."