Kayseri'de 9. Erciyes Mükemmellik Zirvesi düzenlendi!

Türkiye Kalite Derneği Kayseri Şubesi tarafından bu yıl 9.’su düzenlenen Erciyes Mükemmellik Zirvesi Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleşti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Protokolden yöneticiler, sanayiciler, öğrenciler ve bireysel katılımın olduğu etkinliğe, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 12. Hava Üs Garnizon Komutanı Haldun Taşan, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Gülsoy ile birlikte Kayseri bürokrasinin üst düzey yöneticileri de katıldı.

Türkiye Kalite Derneği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Korkmaz, KalDer Kayseri faaliyetlerinden ve hedeflerinden bahsetti. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren katılımcılara teşekkür etti.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren KalDer Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Korkmaz ‘’Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana geçen yüz yılda kalite kavramı ve ifade ettiği değer hepimiz için dünya standartlarını yakalamak azmini kalite yönetim modelleri geliştirme kavramları iş dünyamızın vazgeçilmez unsurları halindedir. Kayseri’de gelenek haline gelen, bu yıl 9. Sunu düzenlediğimiz Erciyes Mükemmellik Zirvesi’ne hepiniz hoş geldiniz’’ diyerek sözü Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar’a devretti konuşmasında, bu etkinlikte ‘’ Cumhuriyetimizin 100. Yılında düzenlenen 9. Erciyes Mükemmellik Zirvesi’nin başarılı olmasını temenni ediyorum’’ diyerek katılımcılara da gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

Toplantının açılışında konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, " Düzgün dürüst prensipli çalışma kaliteyi getirir bu uyumu kaçırmamak gerekir." dedi ve böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek 9. Erciyes Mükemmellik Zirvesi için ‘’Mükemmellik Zirvesinin Kayseri’de düzenleniyor olması büyük önem taşıyor. Bozkırın ortasında gibi gördüğünüz bir şehir Mükemmellik Zirvesinin güvenli ve huzurlu bir şekilde sadece Kalite bilincinin hayatın her alanında sürdürülmesinde tüm KalDer ailesine, özellikle bu güzel organizasyon için teşekkür ederim.’’ Dedi.

Çok değerli konuşmacıları ile gerçekleşen zirve, katılımcıları ile buluştu. Zirve, bu yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel 5 oturum ile gerçekleşti. “Türkiye'den Dünyaya Başarı Yolculuğı” başlıklı 100. yıl özel açılış oturumunu Yataş Grup Ceo'su Nuri Öztaşkın “Yeni Nesil Yetkinlikler” başlıklı özel oturumunu YMA Gelişim Platformu Kurucusu Yasemin Merih Alpaslan, “Bir Cumhuriyet Kenti: KAYSERİ” özel oturumunu Teknoloji Yöneticisi Tanyel Çakmak, “Bir kişi bir orduya eşdeğer” özel oturumunu UnifyBytes CEO'su Mahir Yüksel gerçekleştirdi. Zirvede tüm oturumlar katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

9. Erciyes Mükemmellik Zirvesinin açılış gösterisini müzik dinletisi ile başlarken Cumhuriyetimizin 100. Yılına Özel KalDer Kayseri Şubesi'nin GençKal Üyelerinin yapmış olduğu özel İstiklal Marşı Oratoryosu dakikalarca ayakta alkışlanarak tüm katılımcılara duygusal anlar yaşattı.