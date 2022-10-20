Kayseri Büyükşehir Mükemmellik Zirvesi'nde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Şubesi tarafından gerçekleştirilen 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin yeni ve açık şehir olduğunu, her alanda ‘ben varım’ diyen bir yaklaşım sergilediğini vurgulamak istiyorum” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu’nda Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Şubesi tarafından “Geleceğe Açılan Kapı” mottosuyla gerçekleştirilen 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Garnizon Komutanı Tuğg. Haldun Taşan, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri İl SGK Müdürü Hacı Ali Hasgül, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, KalDer Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Korkmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Büyükkılıç, 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, bu anlamlı çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, inovatif, dijitalizasyon ve mükemmellik gibi konular içerisinde çok sayıda uygulamalar yapıldığını anlatarak, “E-ticaret diyoruz, e-ticaret olmazsa olmaz demeye başladık, bu şekliyle ticaretimizdeki anlayışın değişmesi gerektiğini vurguluyoruz. Yeşil mutabakat diyoruz, yenilebilir enerjiyi önemsediğimizi vurguluyoruz. Artık şehirler, ülkeler, kurum ve kuruluşlar yarışıyor. Bu yarışta siz kendinizi, anlayışınızı, ekibinizi yenilemezseniz, geri kalırsınız” diye konuştu.

“HEM ÜRETECEĞİZ HEM KAZANACAĞIZ HEM DE KAZANDIRACAĞIZ”

Kayseri’nin 5 üniversitesiyle, 3 organize sanayi, 2 teknoparkıyla bu şehri geleceğe taşıyacak bir anlayışla el ele verip, kurum ve kuruluşlarıyla dayanışmasını sürdürdüğünü vurgulayan Büyükkılıç, “Bunu daha yukarı taşımak durumundayız. 4 milyar dolar olan ihracatımızı inşallah daha yukarılara taşıma yönünde hep beraber gayret göstereceğiz. Hem üreteceğiz hem kazanacağız hem de kazandıracağız. İstihdama, ihracata vesile olacağız” dedi.

Başkan Büyükkılıç, böyle anlamlı ve önemli çalışmayı yapan ekibe bir kez daha teşekkür ederek, “Kayseri’mizin yeni ve açık şehir olduğunu, her alanda ‘ben varım’ diyen bir yaklaşım sergilediğini belirtiyor, sevgiler, saygılar sunuyorum” dedi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise Erciyes Mükemmellik Zirvesi’nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, böyle bir zirvenin Kayseri Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinden dolayı Türkiye Kalite Derneği’ne teşekkür etti.

2014 yılında KalDer’in Kayseri’de temsilcilik açacağı zaman kendilerini Kayseri Sanayi Odası içerisinde misafir edebileceklerini ve kendilerine ofis tahsis edebileceklerini bildirdiklerini dile getiren Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de KalDer ile iç içe hizmet verdiklerini ve kendilerine çok büyük katkıları olduğunu dile getirdi. Büyüksimitci, kurumsallaşma konusunda da bilgiler vererek, KalDer’in bu noktada büyük destekleri olduğunu söyledi ve 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi’nde emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar ise kalite kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek Türkiye’nin refah düzeyini yükselttiklerini ve rekabet gücünü arttırdıklarını kaydettiği konuşmasında, dernek faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. Konuşmasında, toplumsal yaşamda kalitenin sağlanması, mükemmellik kültürünün yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesi, insan onuruna yakışır nitelikli bir yaşamın var edilmesinin ancak ve ancak insani değerlerin desteklenmesinden geçtiğini ifade etti. Bayraktar, kendilerine destek veren herkesle birlikte Kayseri’nin bu çalışmalara çok sahip çıktığını belirterek kente özellikle teşekkürlerini iletti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Sunum eşliğinde KalDer hakkında bilgiler veren Kayseri KalDer Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Korkmaz da “KalDer Kayseri’nin bir gelenek haline getirdiği 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi’nde bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ederim” dedi. Korkmaz ayrıca KalDer’in Kayseri’de faaliyetlerine başladığından beri desteğini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm belediyelere de teşekkür etti.