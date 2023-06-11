Kayseri Büyükşehir iş dünyası ile buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sanayici ve İş Adamları Buluşması, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımıyla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu şekilde sürekli gerçekleştirecekleri programlarla, hep beraber çalışarak Kayseri’yi daha iyi noktaya taşımak ve Kayseri’yi daha da yaşanabilir, Türkiye’yi daha da güçlü hale getirmeye çalışacaklarını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’de özel bir tesiste gerçekleştirilen programa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Ahmet Bağçovan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, rektörler, iş dünyasının sivil toplum teşkilatları temsilcileri ve çok sayıda sanayici ve iş adamı katıldı.

“BİRLİK, BERABERLİK, DAYANIŞMA İÇERİSİNDE HEP BERABER ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Katılımcılara ve kendilerini yalnız bırakmayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “İnşallah sağduyunun hâkim olduğu ve galip geldiği anlayış içerisinde, istikrarın önemini bilen 85 milyon Türk milletinin Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun yol arkadaşlarına ‘yola devam’ demelerinden dolayı elbette memnuniyet duyuyor, Kayseri şehri olarak da bu konuda vermiş olduğunu desteklerden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, inşallah bundan sonra daha da birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde hep beraber bu çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Değerli il başkanlarımıza, özellikle AK Parti’mizin, Milliyetçi Hareket Parti’mizin kıymetli il başkanlarına yapmış oldukları hem gayretli çalışmalar hem de teşriflerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

İlk defa gerçekleştirilen programda, Kayseri’nin her biri birbirinden kıymetli tüm yatırımcılarını bulunduramadıklarını ancak bundan sonra 15 günlük aralıklarla bir araya gelmeye özen göstereceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi daha iyi noktaya taşımak adına gece demeden gündüz demeden hep beraber çalışarak, Kayseri’yi daha da yaşanabilir, Türkiye’yi daha da güçlü, Türkiye Yüzyılı’na hazırlayacak anlayış içerisinde hep beraber bu çalışmaları yapacaklarını dile getirerek başta Bakan Özhaseki ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

“SİZİN HİMAYENİZDE BU ŞEHİRDE DAHA ÇOK BÜYÜK HİZMETLER YAPACAĞIZ”

Şehre atanalı bir yıl olduğunu ve şehrin her noktasında Bakan Özhaseki’nin izlerini gördüğünü ifade eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri’de herkesin, kendilerini bakan olarak ağırlamaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu paylaştı. Vali Çiçek, Bakan Özhaseki’nin himayesinde Kayseri’de daha çok büyük hizmetler yapacaklarını ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

BAKAN ÖZHASEKİ’DEN MÜCADELE VURGUSU

Sözlerine Adıyaman’da olduklarını ve depremle ilgili çalışmaları incelediklerini ifade ederek başlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sonrasında ise Kayseri’ye yöneldiklerini ve ne zaman Kayseri’ye doğru yönelseler içlerinde bir ferahlık olduğunu dile getirerek, memleket sevgisinden bahsetti. Bakan Özhaseki, mücadelenin esas olduğunu, elle, dille, bedenle, parayla, pulla ve makamla mücadelenin yapılabileceğini anlatarak yıllardır iyi ne görürse yaptığını, kötü ne varsa karşısına dikilmeye çalıştığını kaydetti.