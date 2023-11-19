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Kayseri Büyükşehir'den tarıma büyük destek

EKONOMİ 19.11.2023, 10:25
Kayseri Büyükşehir'den tarıma büyük destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 4,5 yılı aşkın sürede tarım ve hayvancılığa yaklaşık 500 milyon TL yatırım yapıldığını duyurdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği tarım ve hayvancılık alanında ilçelerin tamamına yönelik yatırımlar ve hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu kapsamda 2019-2023 yılları arasında çiftçiye ve besiciye büyük destekler verdi. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Üreten herkes baş tacımızdır. Tarım ve hayvancılığa destek noktasında Türkiye’de ilk sıralarda yer alan bir belediyeyiz. Sadece şehri imar etmek yetmez, gönüllere dokunmak, bize her daim güvenen hemşehrilerimizin dualarında da yer almak gerek” dedi.

Türkiye’de tarım ve hayvancılığa en büyük desteği veren Büyükşehir Belediyesi olarak 4,5 yılı aşkın sürede tarımsal hizmetlere büyük önem verdiklerini belirten Büyükkılıç, “Bu süre içerisinde 17 milyon 500 bin TL’lik, 215 aileye 4 bin 300 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yaptık” dedi.

ÇİFTÇİYE, MİLYONLARCA TOHUM ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Başkan Büyükkılıç, 46 milyon TL’yi aşan bir maliyet ile aspir, nohut, yazlık buğday, yem bitkileri, korunga, yonca olmak üzere toplam 4 milyon 112 bin kilogram tohum dağıttıklarını anımsatarak, “3 bin 440 adet arılı kovan ile 11 adet traktör desteği sağladık. Anıza ekim mibzeri, sabit sellektör, taş toplama makinası,  katı gübre dağıtma makinası, kompost karıştırma makinası, süt soğutma tankı, yem ezme, ayçiçeği patozu, balya makinası, gacer buğdayı un değirmeni gibi ekipman desteği sağladık” diye konuştu.

TARIM VE HAYVANCILIĞA BÜYÜK DESTEK

8 bin adet hayvancılık işletmesinin su tüketimlerinin yüzde 50’sinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını ifade eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu zamana kadar besicilerimizin su tüketimine olan desteğimiz 8 milyon TL’yi buldu. Aspir Yağı Soğuk Sıkım Tesisi, Ayçekirdeği Kurutma Tesisi, Slaj Paketleme Tesisi, Çömlek Peyniri Üretim Tesisi, Çerkes Peyniri Üretim Tesisi, Bünyan Kadın Kooperatifi Üretim Tesisi, 400 başlık süt sığırcılığı tesisi, Develi İlçesi Epçe Mahallesi sulama kooperatifine 233 kw kapasiteli GES yapımı, Akışla ilçesine süt işleme tesisi yapımı ve makine teçhizat alımı gibi tarımsal üretim destekleri de verdik. 153 milyon TL’lik ilimizde 125 adet sulama tesisi yapılmış ve 100 bin dekar arazi de sulamaya açılmıştır. 5000 adet sac sıvat 230 adet hayvan içme suyu tesisi, 80 adet beton sıvat, 22 adet membran ve kil kaplamalı hayvan içme suyu göleti yapılmıştır. 39 adet içme suyu sondaj kuyusu, muhtelif mahallelere şebeke hattı ve su deposu yapımı gibi hizmetlerimizi kırsalımızla buluşturduk.”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri olarak 30 büyükşehir arasında işlenen tarım alanları miktarında Konya, Ankara ve Şanlıurfa ile birlikte ilk 4’te yer aldıklarını, Kayseri’nin bir tarım şehri olduğunu dile getirerek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2019-2023 yılları arasındaki yatırımlar yaklaşık 500 milyon TL’yi buldu” ifadelerini kullandı.

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