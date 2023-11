Kayseri Büyükşehir'den Mera Islah Projesi

Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen Mera Islah Projesi, Türkiye'de ilk ortaklaşa uygulanan proje oldu. Proje kapsamında, tohumları Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen toplam 600 dekar araziye tekrar mera vasfı kazandırıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Türkiye’de ilk olarak ortak hazırlanan Mera Islah Projesi tanıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, proje ile birlikte Kayseri’de meraların şenlendiğini, tarım ve hayvancılık alanında yatırım ve hizmetlerin devam edeceğini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, sanayi ve ticaretin merkezi olan Kayseri’nin tarımın da hayvancılığın da merkezi olması yönünde irade gösterdiklerini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise Kayseri’nin ticaret ve sanayinin yanında tarımda da önemli bir şehir olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’de ilk 10 içerisinde 14 tane ürünü olan, aspirde, çerezlik ay çekirdeğinde, çerezlik kabakta, elmada ilk 5 içerisinde yer alan bir şehir. 400 bin büyükbaş, 1 milyon küçükbaş ile Türkiye’de ilk 10’da yer alan ve Türkiye’de mamul ürünün en çok işlendiği ve değerli bir şehrimiz” dedi.

81 İL İÇERİSİNDE DESTEK VEREN TEK BELEDİYE

Saklav, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 81 il içerisinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne destek veren tek belediye olduğunu vurgulayarak, “Kayseri Büyükşehir Belediye’mizin desteği ile merada tohum ekimi gerçekleştirdik. 600 dekar bir yer, burada 400 dekarını ekeceğiz ve bu 400 dekara yaklaşık 3 ton bir tohum atılacak. Tabi büyükşehir belediyemizin katkısı büyük. Verilere baktığımda 81 şehir içerisinde net olarak söylüyorum, büyükşehir belediyesi olarak il tarımlara destek veren tek il Büyükşehir Belediyesi Kayseri’miz. Bundan dolayı başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Geçen sene Büyükşehir Belediyemiz bize 32 milyon TL nakit destekleme yapmış, Allah razı olsun” diye konuştu.

Meraların hayvancılık için çok önemli olduğunu belirten Saklav, meraları hem üretime açacaklarını hem de otlakıye olarak kullanacaklarını söyledi.

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ise, Türkiye’de en çok çiftçiye destek veren ve yardım eden bir numaralı belediye başkanının Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu ifade ederek, Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi’nden tarım ve hayvancılık konusunda çok destek gördüklerini dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç’a tarım ve hayvancılık alanında verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Güneş, şöyle konuştu: “Beydeğirmeni Mahallemiz, Kayseri’ye 25 kilometre bir mahallemiz. Hayvancılığı tarımı hatırı sayılır bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 1500 tane büyükbaş hayvanı var. 1400 tane küçükbaş hayvanı var. Ay çekirdeğinin en çok üretildiği yoncası, mısırı. Yani hayvancılığın burada üretildiği bir yer. Bu meranın hazırlanmasından teşekkür ederim. Dozeri verdiniz. Biz burayı düzelttirdik. Yaklaşık buraya 500 dönüm mera ekeceğiz. Tohumunu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ağabeyimiz verdi. Kendisine çok teşekkür ederiz. Her zaman diyorum destek belediyeden, üretmek bizden. Traktör verdiniz. Beş tane taş toplama makinesi verdiniz.”

“HER TÜRLÜ İMKÂNI VERDİNİZ. TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Güneş, Başkan Büyükkılıç’ın her türlü desteği ve imkânı verdiklerini belirterek, “Her türlü imkânı verdiniz. Bu hizmetlerinizden ötürü ziraat odası başkanı olarak, çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum. Sürekli istişare ediyoruz. İstediğimiz her şey anında oluyor. Büyükşehir Belediyesi’nden her ne istediysek aldık. Bundan sonra da almaya devam ediyoruz. Dışarıya gittiğimizde Kayseri sanayi şehri, ticaret şehri olarak anılıyor. Ama Kayseri’de hatırı sayılır bir tarım ve hayvancılık var. Başkanımız ve il müdürümüz sayesinde bunu daha da ileri götürmek istiyoruz. Biz çiftçi olarak üretmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Çiftçiye en çok desteği veren belediyenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin olduğunu vurgulayan Güneş, “Biz zannederdik ki belediye sadece asfalt yapar. Yol yapar, su getirir. Ama Türkiye’de en çok çiftçiye destek veren nakdi ve yardım eden bir numaralı belediye başkanı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı. Bunu Türkiye herkes biliyor. Biz de biliyoruz. Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Törenimiz hayırlı olsun” dedi.

600 DEKAR ARAZİYE TEKRAR MERA VASFI KAZANDIRILDI

Proje kapsamında, 400 dekar Beydeğirmeni Mahallesi, 200 dekar Molu’da olmak üzere 600 dekar vasfını yitirmiş mera arazisinin ıslahı gerçekleştirildi. Tohumları Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen toplam 600 dekar araziye tekrar mera vasfı kazandırıldı. Tohumların ekimi, Ziraat Odası Başkanlığı tarafından, daha önce Büyükşehir Belediyesi’nin hibe ettiği traktörler ile çiftçiler tarafından gerçekleştirildi.