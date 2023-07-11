Kayseri Büyükşehir bal yapan arı!

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık alanındaki destek, yatırım ve projelerini çeşitlendirerek artırdıklarını belirterek, 800 üreticiye 2 milyon 260 bin TL’lik arılı kovan desteği sağlayacaklarını açıkladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’de ‘Zenginleştirilmiş Bitki Çeşitliliği ile Arıcılığın ve Yenilikçi Arı Ürünlerinin Yaygınlaştırılma Projesi’ kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle arıcılığı geliştirmek ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla ortaya konulan projede 2023 yılı kovan dağıtımı gerçekleştirilecek.

Kayserili üreticilerin her zaman yanında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 12 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek tören ile Kayseri’de arıcılık faaliyeti yapan arıcılara 800 adet arılı kovan desteği sunularak 2 milyon 260 bin TL’lik katkı sağlanacağını ifade etti.

ARTAN DESTEKLER İLE TOPLAM 2 MİLYON 690 BİN TL’LİK YATIRIM

Başkan Büyükkkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılında toplam 430 bin TL değerinde toplam 420 adet arı kovanı desteğinde bulunduğunu, 2023 yılında ise desteğini arttırarak 800 kovana çıkardığını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi’nin son iki yıl içerisindeki arıcılık desteği toplam 1220 kovan ile 2 milyon 690 bin TL’ye yükseldi” dedi.

BİTKİSEL ÜRETİMDE DE OLUMLU ARTIŞLARIN MEYDANA GELECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Projenin, Kayseri’de aracılığın daha fazla gelişmesi adına ortaya konulduğunu söyleyen Büyükkılıç, “Çiçek çeşitliliği yönünden zengin iller arasında olan ve mevcut çiçek potansiyeli arıcılık için sağlam bir temel oluşturmakta olan Kayseri’de aracılığın daha da fazla gelişmesi adına ortaya konulan proje ile bölgede arıcılık faaliyetlerinin yürütülmesi neticesinde arıcılığın ekolojik dengeye sağlayacağını, çevreci bir tutum izlenmiş olması ile tozlaşmaya katkısından dolayı bitkisel üretimde de olumlu artışların meydana geleceği öngörülüyor” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, projenin Kayseri’de 7 ilçede uygulandığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Arıların özellikle çevresel boyutta belirgin faydalarının olduğunu açıklayan çok sayıda literatür bulunduğu ve arıların biyolojik çeşitliliğin artmasında, korunmasında hatta birçok bitkinin neslinin devam ettirilmesi konusunda önemli rol oynadığı bilinirken, bu doğrultuda projenin de çevreye yararlar sağladığı düşünülüyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da arıcılık faaliyetlerine destekleri devam ediyor. Hibe şeklinde gerçekleşen projenin destekleri sayesinde hem arı üreticiliği yapma konusunda isteklileri arıcılığa teşvik etmek, hem bölge halkının donanımlı birer çiftçi olması hem de bölgenin istihdamına katkı sağlamak hedefleniyor. Bu anlamda ise proje, Kayseri’de Özvatan, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Talas, Pınarbaşı ve Sarız olmak üzere 7 ilçede uygulandı.”