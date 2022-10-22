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KAYMÜDER sorunlara çözüm bekliyor

EKONOMİ 22.10.2022, 10:15
KAYMÜDER sorunlara çözüm bekliyor

Kayseri Kamu Müteahhitleri Derneği (KAYMÜDER) Başkanı Göker Gözütok ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında ağırlayan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, kamu müteahhitlerinin yaşadığı sorunlar, beklenmeyen fiyat artışlarının olumsuz etkisi, teminat mektuplarının iadesi, sicil affı ve şartsız tasfiye hakkı konularını görüştü. Başkan Gülsoy, kamu müteahhitlerinin taleplerinin karşılanmadığına dikkat çekerek, "Kamuya iş yapan müteahhitlerimiz zor durumda. Acilen sicil affı, teminat mektuplarının iadesi, şartsız tasfiye kararı hususunda düzenleme yapılmasını talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kamu müteahhitlerinin zor günler geçirdiğine dikkat çeken Kayseri Kamu Müteahhitleri Derneği (KAYMÜDER) Başkanı Göker Gülsoy, artan enflasyon nedeniyle müteahhitlerin, yaşadığı sorunları dile getirdiğine dikkat çekti. Oda olarak ilgili kurumlarla daha önce sorunları paylaştıklarını ve sorunların çözümü noktasında yine paylaşacaklarını aktaran Gülsoy, "Çünkü bu sorunlar acil çözüm bekliyor. Müteahhitlerimiz zor durumdalar. Salgın sonrasında ortaya çıkan kriz ortamı ne yazık ki müteahhitlerimize ciddi zararlar verdi. Rusya-Ukrayna savaşı da yaşanan krizi daha ileri noktalara taşımıştır. İnşaat sektörünün olmazsa olmazı olan demir ve çimento gibi ürünlerin fiyatlarında Yüzde 300 ile 500 oranında artış yaşandı. Müteahhitlerimiz artan fiyatlar ve malzeme tedariki noktasında sorun yaşamaktadır. Kamuya iş yapan müteahhitlerimiz işlerini tamamlamakta zorlanmaktadır. İhaleyi aldıkları süreçteki enflasyon ile gelinen şu noktadaki enflasyon farkı oldukça artmıştır. Firmalarımızın istihdama ve ekonomiye katkılarını sürdürebilmeleri için şartsız tasfiye hakkı verilmelidir. Tüm sürecin oluşturduğu tahribata bağlı olarak mücbir sebeplerden işi tamamlama zorluğu çeken ve teminatı yanıp yasaklı duruma düşen veya düşecek olan kamu müteahhitlerine teminat güncellemesi yapılmaksızın teminat mektuplarının iadesi ve sicil affı getirilmelidir.” diye konuştu.

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