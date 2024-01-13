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Kayak tatili için hazırlıklar başladı

EKONOMİ 13.01.2024, 11:45
Kayak tatili için hazırlıklar başladı

Kayak tutkunlarının dört gözle beklediği kar yağışları Ocak ayının ortası itibariyle kendisini göstermeye başlayacak. Havaların soğumasıyla da kayak tatili için yapılan aramalarda artışlar yaşanmaya başlandı. Neredekal.com’un verilerine göre Aralık ayı sonu itibariyle kayak tatili aramalarındaki artış Ocak ayına girişle birlikte daha da yükseldi. İSTANBUL (İGFA) - Kayak tutkunları tatil için Aralık ayında en çok Uludağ, Erciyes ve Palandöken için arama yaptılar. Okulların 19 Ocak’ta yarıyıl tatillerinin de başlayacak olması bu aramalarda ki ilginin artmasına neden oldu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)’un yaptığı açıklamada da yarıyıl tatilinin rezervasyonları geçen yıla oranla civarında arttırmış olduğunu dile getirdi. Konuyla ilgili olarak Neredekal.com CEO’ su Gökhan Sivrikaya: “Bu dönemde tatil aramalarında en çok kayak ve termal otel aramalarında hareketlilik yaşanıyor. Çocuklu aileler için kayak otellerinin sunduğu çocuklara yönelik tatil programları ilgiyi daha da arttırıyor. Termal otellerinde doğa, spa ve wellness konusunda sundukları olanaklar termal otelleri daha da cazip hale getiriyor. Özellikle Ocak ayı itibariyle havalarında soğuması ve daha da soğuyacak olması kayak tutkunları için kayak tatili aramalarında artışa neden oldu. Ayrıca hem termal hem de kayak tatilinde İstanbul’a yakın seçeneklerin şu an aramalarda daha çok ilgi gördüğünü söyleyebiliriz” dedi.

TERMAL OTELLERE İLGİ DEVAM EDİYOR             

Kış turizminin gözdesi olan termal otellere ilgi hala devam ediyor. Özellikle ailelerin hem dinginlik hem de sağlık için tercih ettiği termal tatili alternatifli seçenekler sunuyor. Termal tatil aramalarında ise İstanbul’a ve diğer büyük şehirlere yakın lokasyonlar olan Yalova, Sapanca, Denizli ve Afyonkarahisar ön plana çıkıyor. Çocuklu aileler termal tatilinde ise her şey dahil konsepti sunan otellere öncelik tanıyor. 

ARALIK AYINDA ODA FİYATLARI %87 ARTTI 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerine göre %93.24 ile en çok fiyat artışını restoran ve otellerde görüldü.

Neredekal.com’da listelenen 23.000’den fazla tesis incelendiğinde, Aralık ayında otellerin oda fiyatlarının bir önceki yıla kıyasla %87 artarak 1.287 TL’den 2.404 TL’ye yükseldiği görüldü. Neredekal.com’un verilerine göre en çok fiyat artışı 9 ile İzmir’de yaşandı. Çanakkale 6 ile ikinci sırada yer alırken üçüncü sırada ise 2 ile Ankara yer aldı. 

ARALIK AYINDA EN ÇOK ŞİLE VE SAPANCA TERCİH EDİLDİ

Aralık ayında yılbaşının da etkisiyle tatilciler en çok Şile-İstanbul, Kapadokya-Nevşehir ve Sapanca- Sakarya bölgesi için arama gerçekleştirdi. Geçen sene de aynı dönemde birebir aynı lokasyonları tercih eden tatilcilerin yılbaşı aramalarında tercihinin değişmediği görülüyor. Ayrıca Aralık ayında en çok aranan temalar ise bungalovlar, pansiyonlar ve apart oteller oldu. 

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