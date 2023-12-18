Katılımcı rekoru kıran fuarı

Informa Markets tarafından bu yıl 41’incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı CBME Türkiye’ye dört günün sonunda 124 farklı ülkeden 15 bin 412 sektör profesyoneli geldi.İSTANBUL (İGFA) - 41’inci kez kapılarını açan Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı CBME Türkiye, sektörün tüm paydaşlarına eşsiz ticaret fırsatları sunduğu başarılı bir organizasyonu daha geride bıraktı.

Bebek ve çocuk modasında 2024 sezonundan 65 binin üzerinde yeni tasarımın ilk kez vitrine çıktığı fuarda, ‘Bebek Çocuk Taşıma ve Güvenlik Araç Gereçleri’, ‘Bebek Bakımı ve Beslenmesi’, ‘Yeni Doğan ve Bebek Giyim’, ‘Çocuk ve Genç Giyim’, ‘Abiye Giyim’, ‘Pijama, Çorap, Çamaşır ve Aksesuar’ ile ‘Mobilya ve Ev Tekstili Ürünleri’ kategorilerinde binlerce ürün, sektör profesyonelleriyle buluştu.

DİNÇER; “CBME TÜRKİYE, SEKTÖREL MİSYONUNU BAŞARIYLA SÜRDÜRÜYOR”

Fuar organizasyonlarının, hitap ettiği sektörler açısından en önemli katkısının uluslararası ticarete zemin hazırlaması olduğunu vurgulayan CBME Türkiye Fuar Direktörü Hatice Dinçer, “Fuarımız, 30 yılı aşkın süredir, Orta Doğu, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Rusya-BDT bölgelerindeki bebek ve çocuk ürünlerine dair sektör ihtiyaçlarını başarıyla karşılıyor. CBME Türkiye’ye bu yıl, 124 farklı ülkeden çoğunluğu doğrudan satın almacı yaklaşık 15 bin 500 profesyonel geldi. Katılımcı markalarımız, dört gün boyunca, milyonlarca dolarlık sipariş aldı, yeni ticaret anlaşması yaptı” dedi. CBME Türkiye olarak, sektöre, uluslararası ölçekte doğrudan ticaret katkısı sunmaya devam ettiklerini ifade eden Dinçer, her yıl üzerine koyarak sürdürdükleri istikrarlı büyümenin, Türkiye bebek ve çocuk ürünleri sektörünü küresel rekabette öne çıkaracak önemli bir itici güç olduğunu vurguladı.

BEBEK VE ÇOCUK MODASINDA 2025 TRENDLERİ KONUŞULDU

Sektörel trendleri belirleyen Londra merkezli dünyaca ünlü WGSN, CBME Türkiye’nin ev sahipliğinde 2010 – 2025 doğumluları içine alan bugünün bebek ve çocukları, 2030’un ise karar vericileri ALFA Kuşağı’nın giyim ve aksesuar trendlerine yönelik seminerler gerçekleştirdi. Etkinliğin sabah oturumunda lise ve üniversitelerin moda tasarımı bölümünde okuyan öğrenciler, trendlerin nasıl belirlendiğine yönelik püf noktaları, işin uzmanından dinlerken, öğleden sonraki oturumunu takip eden sektör profesyonelleri ise bebek ve çocuk modasında Sonbahar/Kış 24-25 sezonuna yönelik trendler hakkında bilgi aldı.