KASKİ'den ekonomiye 44.2 milyonluk katkı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) bünyesinde hizmet veren, Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde son 4,5 yılda 44 milyon 202 bin TL değerinde elektrik üretildiğini kaydetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Evsel atık suların arıtılarak alıcı ortamın kirlenmesini önlemek amacıyla kurulan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığı döneminde ekonomiye önemli destek sağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ’nin insan ve çevre sağlığına büyük önem verdiğini, bununla birlikte atık su arıtma tesislerinde birincil çamurun çürütülerek ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlandığına dikkat çekti.

‘ÇEVREMİZİ KORUYOR, EKONOMİYE DESTEK OLUYORUZ’

Başkan Büyükkılıç, Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde 4,5 yıllık zaman diliminde arıtılan atık sulardan oluşan birincil çamurun çürütülmesiyle 44 milyon 202 bin TL değerinde elektrik üretildiğinin altını çizerek şunları kaydetti: “Birincil çamurundan 11 milyon 691 bin metreküp biyogaz üretilerek, üretilen biyogazın jeneratörlerde yakılması ile de ekonomik değeri 44 milyon 202 bin TL olan 23 milyon 170 bin kWh elektrik enerjisi elde edildi. Kentimiz genelindeki tesislerin tamamı tam kapasite ile en iyi şekilde çalıştırılıyor. KASKİ’miz şehrin içme suyu ihtiyacını en kaliteli şekilde karşılarken, kirli suları da çevreye zarar vermeden arıtıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için böyle tesislerin sayısını arttırmak için yatırımlarımız devam edecek.”

Öte yandan KASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde işletmesi yapılan 33 adet konvansiyonel ve 49 adet Doğal Atık Su Arıtma Tesisi’nde 4,5 yılda 308 milyon metreküp atık su arıtıldı.