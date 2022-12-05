Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı... TÜİK'e göre % 84,39 olan enflasyon ENAG'a göre % 170,70!

Kasım ayı verilerine göre enflasyonu ENAG yüzde 170,70 olarak açıklarken, TÜİK yüzde 84,39 olarak açıkladı.BURSA (İGFA) - Her ayın ilk haftası bir önceki aya ilişkin enflasyon verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kamuoyunun merakla beklediği enflasyonun rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre TÜFE’deki artış bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 19,82 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 35,87 ile haberleşme olurken, buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,03 ile ulaştırma oldu.

Hatırlanacağı gibi enflasyon, Ekim ayında yüzde 85,51 ile 1998’den beri en yüksek seviyeye çıkmıştı. TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verisi, memur ve emeklinin alacağı zam oranını da büyük oranda etkilemesi bekleniyor.

ENAG YÜZDE 170,70 OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Bu arada TÜİK'ten yarım saat önce enflasyon rakamlarını açıklayan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Kasım ayında yüzde 4,24 arttığını duyurmuştu.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 170,70 olarak gerçekleştiğini duyuran ENAG'a göre yılbaşından bu yana artışın ise yüzde 125,43 olduğu kaydedildi.