Kasaplara et baskını

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki kasaplar ile marketlerin et reyonlarında denetim gerçekleştirdi.ORDU (İGFA) - Vatandaşların kaliteli ürünlere ulaşması için denetimlerine ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede sürdürdüğü gıda denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler kasap ve et reyonlarında fiyat ve hijyen denetimi yaptı.

Sağlık ve hijyen açısından steril olması gereken yerlerin başında gelen et mamulleri satış alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra etlerin son kullanma tarihleri, yetkili kesimhane mührünün olup olmadığı, etlerin muhafaza şartları ile renk ve koku konusunda et ürünlerinin kontrolü yapıldı.

Yürütülen denetimlerde işletmelere uyarılarda bulunan ekipler, kurallara uyulmaması durumunda cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Maske, kullanımı ve hijyen konularında da esnafı bilgilendiren ekipler, vatandaşların olumsuz durumlarla karşılaşmaları durumunda şikayetlerini ‘153 Zabıta Şikayet Hattı’na bildirmelerini istedi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürecek.