Kasa fabrikası üreticilerin imdadına yetişti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Sarıcakaya Mayıslar’da hizmete sunduğu Plastik Kasa Üretim Tesisinde üretim sürerken Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde faaliyet gösteren 309 üreticiye 15 bin 450 adet plastik kasa desteği verildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, “Küçük Çiftçiyi Destekleme Projesi” kapsamında çiftçiye can suyu olan desteklerini aralıksız sürdürüyor.

Ağır ekonomik koşullar ve artan maliyetler karşısında üretmekte zorluk çeken, Mihalgazi ile Sarıcakaya ilçelerinde faaliyet gösteren örtü altı tarım üreticilerinin yaşadıkları plastik kasa sorunu Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle çözülüyor. Sarıcakaya Mayıslar mahallesinde geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Büyükşehir Belediyesi Plastik Kasa Üretim Tesisi’nde (Esplast) üretilen plastik kasalar üreticilere ulaşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca başlatılan plastik kasa desteği projesine başvuruda bulunan üreticilere kasalar teslim edildi. Sarıcakaya ilçesinde, açık alanda ve örtü altı sebze üretimi yaparak talepte bulunan 222 üreticiye, Mihalgazi ilçesinde ise 87 üreticiye 50’şer adet plastik kasa desteği verildi.

Bu destek ile toplam 309 üreticiye 15 bin 450 adet plastik kasa verilirken üreticiler verilen desteğin çok kıymetli olduğunu belirttiler. Üreticiler, “Üretim yapmak giderek zorlaşıyor. Maliyetler inanılmaz arttı. Bizim de en büyük sorunlarımızdan biri de plastik kasa konusuydu. Büyükşehir Belediyemiz kurduğu fabrika ile bu sorunu çözdü. Şimdi de bize destekler veriliyor. Çok teşekkür ederiz.” dediler.

Bu destekle birlikte üreticiler, ürünlerini daha etkin ve düzenli bir şekilde taşıyıp pazarlamada da kolaylık sağlayacaklar.