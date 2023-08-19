Karsan’dan Karabük Belediyesi’ne 50 Jest!

Yüksek teknolojili ürünleriyle toplu taşıma sektörünün dönüşümüne öncülük eden Karsan, Avrupa pazarındaki büyüme hamlesinin yanında Türkiye’deki faaliyetlerine de hızla devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’deki yerel yönetimlerin de filolarını en yeni teknolojiye sahip gelişmiş modelleriyle yenilemelerine tam destek veren Karsan, bu kapsamda bir ihalenin daha teslimat sürecini tamamladı.

Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan yerli üretici Karsan, Karabük’e 50 adet Jest teslimatı gerçekleştirdi.

100. Yıl Kültür Merkezi garajında düzenlenen törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İlçe Belediye Başkanları, Karsan Otomotiv Bölge Satış Müdürü Fırat Acar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.