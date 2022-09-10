Karsan’dan Almanya’da dünya lansmanı sürprizi!

Türkiye ve Bursa otomotiv sanayinin önde gelen kuruluşlarından Karsan, Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenecek olan IAA Transportation Fuarı’nda gövde gösterisi yapacak.BURSA (İGFA) - Sayısız başarılara imza attığı elektrikli ve otonom ürün ailesini görücüye çıkarmaya hazırlanan marka, elektrikli mobiliteyi başka bir boyuta taşıyacak yeni model sürpriziyle de fuara damgasını vuracak. Tüm dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanan Karsan, geleceğin mobilitesinde öncü rolünü bir kez daha gösterdiği yepyeni modelinin dünya lansmanı Hannover’de yapacak.

“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” vizyonu ile hareket eden Karsan’ın tüm dünya genelinde vites yükselttiğini vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, “Elektrikli gelişim vizyonumuz e-Volution ile Karsan markasını Avrupa’da ilk 5’te konumlandırma hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bizi bugünlere getiren 6’dan 18 metreye uzanan tamamı elektrikli ve otonom ürün ailemizi IAA Transportation Fuarı’nda görücüye çıkartacağız. Fuara damgamızı vuracak ve dünya lansmanını IAA Transportation Fuarı’nda gerçekleştireceğimiz yepyeni modelimiz ile elektrikli mobiliteye başka bir boyut kazandıracağız. Lanse edeceğimiz bu yeni elektrikli modelimiz, Karsan’ın yarım asrı geçen tarihinde bir kilometre taşı olacağı gibi, geleceğin mobilite çözümleri açısından üstlendiğimiz öncü rolü bir kez daha kanıtlayacak” dedi.