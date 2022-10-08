Karsan İtalya’da gövde gösterisine hazırlanıyor

“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla ileri teknolojili mobilite çözümleri sunan Karsan, İtalya’yı yakın markaja aldı.İSTANBUL (İGFA) - Kısa bir süre önce İtalya’nın Bolonya şehrinin toplu taşıma sistemleri alanında 24 kesin, 7 opsiyon olmak üzere toplamda 31 adet 18 metrelik elektrikli otobüs ihalesini e-ATA modeli ile kazanan şirket, şimdilerde ise iki ayrı fuarda üstleneceği gövde gösterisi için geri sayıma başladı. Karsan bu kapsamda, 12-14 Ekim tarihlerinde; e-JEST, e-ATAK ve e-ATA modellerinden oluşan 3 aracını sergileyeceği Milano’daki Next Mobility Expo ve Rimini’deki IBE (Intermobility and Bus Expo) fuarlarına damgasını vurmaya hazırlanıyor.

İtalya pazarının kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, “İtalya’da hedeflerimizi büyüttük. Bu kapsamda iddialı adımlar atıyoruz ve elektrikli araçlarımızla varlığımızı daha da güçlendiriyoruz. Bolonya şehrinin toplu taşıma sistemleri özelinde kısa bir süre önce 18 metre e-ATA modelimiz ile kazandığımız ihale de, hedefimize doğru emin adımlarla ilerlediğimizin kanıtları arasında yer alıyor. Avrupa’da gösterdiğimiz istikrarlı büyümenin bir adımı olarak da Milano ve Rimini’deki fuarlarda elektrikli ürün ailemizi sergilemeye hazırlanıyoruz” dedi.