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Karsan'ın e-ATA'sı Romanya yolcusu

EKONOMİ 21.05.2023, 16:40
Karsan'ın e-ATA'sı Romanya yolcusu

Romanya Chitila’da gerçekleştirilen 23 adetlik elektrikli araç ihalesini kazanan Karsan, 8 metrelik e-ATAK’ın yanı sıra e-ATA modelinin 12 metrelik boyutunu da ilk kez ihraç etmiş olacak.BURSA (İGFA) - Toplu taşıma sektöründe dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen Karsan, geliştirdiği ürün ve teknolojilerle Avrupa’nın tercihi olmaya devam ediyor. Özellikle hedef pazarlarında büyümeyi sürdüren Karsan, kazandığı ihalelere bir yenisini daha ekledi.RomanyaChitila’da gerçekleştirilen 23 adetlik elektrikli araç ihalesini kazanan Karsan,yeni bir sözleşmeye daha imza attı.

12 METRELİK E-ATA İÇİN BİR İLK!

İhale kapsamında Karsan, 10 adet e-ATAK (8 metre), 13 adet de e-ATA (12 metre) üretimi gerçekleştirerek Chitila bölge halkının kullanımına sunacak. Araçları bu yıl sonunda teslim etmeyi hedeflediklerini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş,“İhale kapsamında Chitila’ya elektrikli otobüslerimizle birlikte, hızlı ve yavaş olmak üzere toplam 28 adet şarj istasyonu da kuracağız. Böylece, Chitila şehrinin toplu taşıma sisteminin elektrikli dönüşümünü sağlayacağız. Karsan olarak elektrikli mobilitedeki öncü rolümüz ile, Chitila şehrinin de ilk elektrikli araçlarını sağlayacağımız için mutluyuz” dedi. Bu ihaleyle Karsan olarak e-ATA’nın 12 metrelik boyutu için ilk kez sözleşme imzaladıklarını ifade eden Okan Baş, “e-ATA ve e-ATAK, Avrupa’da başarısını kanıtlamış modellerimiz.12 metre e-ATA modelimiz geçtiğimiz sene Sustainable Bus Awards’ta şehir içi ulaşım kategorisinde ‘Yılın Otobüsü’ ödülünü kazanmıştı. e-ATAK ise Avrupa’da üst üste iki yıldır pazar liderliğini sürdürüyor. Bu ihaleyle birlikte, Romanya’da yollarda koşan 10 ve 18 metrelik e-ATA modelimizin, 12 metre boyutu ile hizmet vereceğimiz için ayrıca gururluyuz” diye konuştu.

Baş, Karsan olarak bir yandan hedef pazarlardaki varlığı güçlendirirken, diğer yandan yeni giriş yapılan pazarlarda gelişimi hızlandırmaya devam edeceklerini söyledi.

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