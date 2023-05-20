Karsan'ın ATA'sı Romanya yolcusu
Avrupa’nın ulaşım altyapısının dönüşümünde elektrikli ve otonom araçlarıyla öncü rol oynayan Karsan, ana pazarlarındaki büyümesini sürdürüyor. ANKARA (İGFA) - Romanya Chitila’da gerçekleştirilen 23 adetlik elektrikli araç ihalesini kazanan Karsan, 8 metrelik e-ATAK’ın yanı sıra e-ATA modelinin 12 metrelik boyutunu da ilk kez ihraç etmiş olacak.
Araçları bu yıl sonunda teslim etmeyi hedeflediklerini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “İhale kapsamında Chitila’ya elektrikli otobüslerimizle birlikte, hızlı ve yavaş olmak üzere toplam 28 adet şarj istasyonu da kuracağız. Böylece, Chitila şehrinin toplu taşıma sisteminin elektrikli dönüşümünü sağlayacağız. Karsan olarak elektrikli mobilitedeki öncü rolümüz ile Chitila şehrinin de ilk elektrikli araçlarını sağlayacağımız için mutluyuz” dedi.
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