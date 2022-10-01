Karsan'dan 'Çizme'ye elektrikli otobüs

Karsan, İtalya’da atağa kalkıyor. Karsan, bu kapsamda İtalya’nın Bolonya şehrinin toplu taşıma sistemleri için 24 adet kesin, 7 adet opsiyonel olmak üzere 18 metrelik elektrikli otobüs ihalesini e-ATA modeli ile kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Şirket, ihale doğrultusunda innovatif bakış açısıyla İtalya’da elektrikli toplu ulaşım dönüşümüne öncülük eden TPER Bologna firması ile toplam 31 adetlik 18 metre elektrikli e-ATA otobüs alımı için sözleşme imzaladı.

Araçların teslimatının ise önümüzdeki yılın son çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. İhale ile otobüs alımının yanı sıra, araçların bakım hizmetinin de Karsan tarafından sunulması öngörülüyor. Karsan’ın İtalya yapılanmasında hareketli bir döneme girdiğini vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, “İtalya’da elde ettiğimiz başarılara yenilerini eklemenin gururunu yaşıyoruz. e-JEST ve e-ATAK satışlarımızdan sonra şimdi de e-ATA ile İtalya pazarında giderek genişliyoruz. Ayrıca kazandığımız bu ihaleyle, İtalya’da 18 metre sınıfında ilk pantograf elektrikli otobüs satışını yine biz gerçekleştirdik. Karsan olarak, ilerleyen dönemde İtalya’da ciddi bir büyüme hedefliyoruz” dedi.