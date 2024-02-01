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Kars ürünleri Konya’da analiz edilecek

EKONOMİ 01.02.2024, 16:38
Kars ürünleri Konya’da analiz edilecek

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) arasında laboratuvar hizmetlerine ilişkin işbirliği protokolü İmzalandı.KONYA (İGFA) - Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası arasında düzenlenen protokol kapsamında Kars ilinde Gıda alanında faaliyet gösteren firmalar Gıda analizleri için Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine başvuruda bulunacaklar.

Protokol törenine Kars Ticaret ve Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan ile meclis üyeleri katılırken, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Erol Turan katılım sağladı.

"BÜYÜK ATILIMLAR GERÇEKLEEŞİYOR"

Protokol hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Erol Turan “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Gıda ve Tarım alanında son yıllarda büyük atılımlar gerçekleştirmektedir. Bu minvalde Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İktisadi İşletmesi bünyesinde kurulan Stratejik Ürünler Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SARGEM) Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı ve Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarı, uyguladığı Kalite Yönetim Sistemi, kalifiye ve tecrübeli personeli, uluslararası (ISO, AOAC, NMKL vb.) ve ulusal (TS, TGK vb.) geçerliliği olan metotlarla, modern fiziksel mekânları ve altyapısı, en son teknolojik cihaz ve donanımlarıyla bölgede ve ülkemizde önemli ihtiyaçlara cevap vermektedir. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi SARGEM Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan “Kuruluş Yeterlilik İzin Belgesi” almış ve 66 farklı analizde çalışma yeterliliğine sahiptir. Bunun yanı sıra “TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı” ile 120 farklı analiz yapma yetkisine sahiptir. Laboratuvarımız KOBİ’lere hizmet vermek amacıyla KOSGEB tedarikçi havuzunda yer almaktadır. SARGEM Özel Gıda Kontrol Laboratuvarımız aynı zamanda ülkemizde ve bölgemizde gıda ve yem sektörüne yönelik gıda, yem, su ve su ürünlerinde; fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, enstrümantal ve moleküler biyolojik analiz hizmetleri ile gıda güvenliği konularında danışmanlık, denetim, eğitim hizmetleri vermektedir. Buna ilaveten laboratuvarımız üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici-üretici birlikleri, vakıflar, meslek kuruluşları, odalar ve borsalar ve gerçek şahıslara hizmet vermekte ve ortak araştırma projeleri yapmak için gerekli altyapı ve insan kaynağına sahiptir. Bu kapsamda Kars ilinin lokomotifi olan Tarım ve Hayvancılık sektör temsilcileri ile KATSO üyelerinin de %20 indirimle faydalanabilmesi için KATSO Başkanımız Kadir Bozan ile Protokol imzalamış bulunmaktayız. Protokolümüzün Üniversitemize ve Kars’a hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

"MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK"

KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan “Kars ili ekonomisi genel anlamda tarım ve hayvancılık üzerine kurulu bir yapıdadır. İlimizde halihazırda Süt üretin tesisleri, Peynir üretim tesisleri, Et üretim tesisleri, Bal üreticileri vb. olmak üzere tarım ve hayvancılığa dayalı 100 ün üzerinde aktif gıda üretim tesisimiz bulunmaktadır. Bu tesislerimiz düzenli olarak gıda analizlerini yaptırmak durumundadır. Firmalarımız gıda analizlerini yaptırırken birçok sorunla karşılaşmakta ve bazı zamanlarda mağduriyet yaşamaktadırlar. KATSO olarak üyelerimizin mağduriyetlerine çözüm üretmek adına Ülke çapından en gelişmiş ve donanımlı gıda laboratuvarından birine sahip olan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile üyelerimize hizmet anlamında protokol imzaladık. Protokol ile üyelerimiz hem % 20 indirimli fiyat tarifesinden faydalanacak hem de mağduriyetleri giderilmiş olacaktır. Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile imzalamış olduğumuz Gıda Analiz Protokolünün ilimize ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erol Turan Hocamıza da bizlere göstermiş olduğu nezaket ve desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

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