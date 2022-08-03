Kariyer merkezi iş arayan Başkentlilere umut olacak

Başkentte istihdamı artırmaya yönelik çalışmalara hız veren Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de iş arayanlar ve işverenler arasında köprü vazifesi görecek ‘Kariyer Merkezi’ projesini hayata geçirdi.ANKARA (İGFA) - Uzman ekiplerle danışmanlık hizmetinin verildiği Gençlik Parkı içindeki merkez; personel arayan firmalarla iş arayan vatandaşları bir araya getiriyor. Kariyer Merkezi açıldığı günden itibaren yoğun ilgi görüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, istihdama katkı sağlamaya yönelik projelere hız kesmeden devam ediyor.

İşsizlikle mücadele konusunda örnek çalışmalara imza atan ABB şimdi de iş arayanlar ve işverenler arasında köprü vazifesi görecek yeni bir projeyi hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilk kez ‘Kariyer Merkezi’ açıldı.

Merkeze kayıt yaptıranlar, uzman ekiplerin verdiği danışmanlık hizmeti sayesinde firmaların personel talepleri doğrultusunda vasıf ve yeteneklerine göre iş pozisyonuna yönlendiriliyor.

KARİYER PLANLAMADAN CV HAZIRLAMAYA KADAR...

İşsizlik sorununun çözümüne destek olmak için kurulan ve farklı meslek gruplarında iş arayan vatandaşların hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında başvuru yapabildiği Kariyer Merkezi, Başkentlilerden yoğun ilgi görüyor.

ABB İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığına bağlı Ulus Gençlik Parkı Doğanbey Mahallesi, Hisarparkı Caddesi, No:14/12 Altındağ adresinde bulunan Kariyer Merkezi’ndeki görevli uzman personel; iş arayan vatandaşlara meslek edinme, kariyer planlama, CV hazırlama, iş arama kanallarının etkin kullanımı ve mülakat süreçleri hakkında nitelikli danışmanlık hizmeti veriyor.

Merkez, özel sektörde personel arayan firmaların mavi yaka ve beyaz yaka personel ihtiyaçları doğrultusunda işveren ve iş arayan vatandaşları bir araya getiriyor.

İSTİHDAM OFİSİ NİTELİĞİNDE

Sosyal belediyecilik anlayışıyla Başkentlilerin öncelikli ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini belirten İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Murat Sarıarslan, merkez aracılığıyla işverenler ve iş arayanlar arasında köprü görevi kurmak istediklerini şu sözlerle özetledi:

“Mayıs ayından bu yana faaliyet gösteren istihdam ofisimiz, Ankara’da iş arayanlarla işçi arayanları bir araya getirdiğimiz, doğru işçiyi doğru işverenle buluşturma amacıyla kurulmuş olan bir merkez. Gençlik Parkı’nda yer alan ofiste; yüzlerce firmayı, binlerce vatandaşımızla kariyer uzmanlarımız vasıtasıyla ücretsiz olarak bir araya getiriyoruz. İşsizlikle mücadele kapsamında ABB olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

HEDEF: İŞSİZLİĞİ AZALTMAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak iş arayan vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini ifade eden ABB Kariyer Merkezi İdari İşler Müdürü Orhan Koçak, şöyle konuştu:

‘‘İş arayan vatandaşlarımız kadar personel arayan firmalarımızı bir araya getirmeye çalışıyoruz. İşsizlik sürecinde vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Burada iş arayan vatandaşlarımıza meslek edinme, iş arama kanallarının etkin kullanımı, mülakat ve mülakat sonrası süreçlerle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Bu bağlamda vatandaşlarımızı aslında iş hayatına hazırlıyoruz. Aldığımız ilanlarla da destekleyip, reel anlamda üretim yapmalarını sağlıyoruz. Faaliyetlerimiz her geçen gün artarak devam edecektir.’’

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Webhelp Danışmanlık Firması İnsan Kaynakları İşe Alım Müdürü Yasemin Ayaz da düşüncelerini, ‘‘Ankara’da depo personeli için Kariyer Merkezi ile iletişime geçtik ve aday görüşmesi yapmak için bir araya geldik. Yeni adaylarımızı işe alarak işsizliği azaltacağız’’ sözleriyle paylaştı.

İŞ ARAYANLARDAN ABB’YE TEŞEKKÜR

Kariyer Merkezi’ne yoğun ilgi gösteren iş arayan adaylar; istihdama katkıda bulunmak için projeyi hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Elif Yaren Özcan: “Yeni mezun oldum ve iş bulma endişelerim vardı. Böyle bir fırsat çıktığı için çok mutluyum.”

-Damla Aleyna Şimşek: “Uzun süredir işsizim. Kariyer Merkezini daha yeni keşfettim, umarım her şey çok iyi olur.”

-Esra Öztürk: “İşe girmek bizim en büyük temennimiz. Böyle projeleri gördükçe çok mutlu oluyorum. Umarım bir an önce herkes isteğine kavuşur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”