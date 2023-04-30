Son Dakika

Kargo sektörü dağıtımda bu yıl 8 milyara yakın paket hedefledi

EKONOMİ 30.04.2023, 17:49
Kargo sektörü dağıtımda bu yıl 8 milyara yakın paket hedefledi

Kargo sektörü, 2022 yılında e-ticaretten kaynaklı 4 milyar 787 milyon siparişi tüketicilerle buluşturdu. Sektör, 2023 yılında 7 milyar 660 milyon e-alışveriş paketini dağıtmayı hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD), e-ticaret sektörüyle büyüme ivmesi katlanan kargo sektörünün 2022 yılı rakamlarını, 2023 beklentilerini ve bu yıl ikincisini düzenleyecekleri Kargo, Kurye, Lojistik Zirvesi ve Fuarı (Post & Parcel II. Summit & I. Expo - PPSE) hakkındaki önemli bilgileri açıkladı.

2022’DE E-ALIŞVERİŞ PAKETLERİNİN SAYISI YÜZDE 43 ARTTI

E-ticaret hacimlerinde yaşanan hızlı artışa gelecek yılların teknoloji ve inovasyon yatırımlarını öne çekerek cevap verdiklerini açıklayan Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Başkanı Fatih Önyol, “2022 yılında e-ticaretten kaynaklı sipariş adetlerimizde yüzde 43’lük bir artış yaşandı. Sektör temsilcilerimiz 4 milyar 787 milyon siparişi tüketicilere güvenle ve hızla teslim etti. E-ticarette 2023 yılında yüzde 60’lık hacim artışı beklentisi bulunuyor, biz de kargo sektörü olarak 7 milyar 660 milyon e-alışveriş paketini dağıtmayı hedefliyoruz. Hızlı teslimatın giderek önem kazandığı kargo, kurye ve lojistik sektörü olarak otonom teknoloji yatırımlarımızı hızlandırdık. İnsan kaynağımıza da yatırım yapmaya devam ediyoruz. Kargo, kurye ve lojistik sektörü olarak tedarikçilerimizle birlikte ülke genelinde 1 milyon kişilik istihdam gücümüzü teknolojinin gücüyle birleştirerek tüketicilerin ihtiyaçlarına hızlı cevap vermeye hazırız” diye konuştu.

KARGO, KURYE, LOJİSTİK ZİRVESİ VE FUARI’NDA SEKTÖRÜN HEDEFLERİ MERCEK ALTINA ALINACAK

E-ticaretin genel ticarete oranının 2022 yılında yüzde 18,6 olduğuna dikkat çeken Fatih Önyol, e-ticarette büyük oyuncuların yanı sıra KOBİ’lerin de yatırımlarının hızlandığını ve pazar payının daha da artmasının beklendiğini söyledi.

Yeni oyuncuların sektöre girişiyle beklentilerin de yeniden şekillendiğini ifade eden Önyol, bu gelişmelere sektörümüzün nasıl uyum sağlaması gerektiğini 2. Kargo, Kurye, Lojistik Zirvesi ve Fuarı - PPSE’de tartışacağız. PPSE’nin sektörün hedeflerinin tartışıldığı ve sektör temsilcilerinin en son gelişmeler ve teknolojilerden haberdar olduğu bir platform olduğunu belirten Önyol, fuar alanının da ticari iş birlikleri için önemli fırsatlar sunduğunu aktardı. Önyol, bu yıl PPSE’de sektörün kısa ve orta vadedeki hedeflerine ulaşmak için ortak akılla neler yapabileceklerini de masaya yatıracaklarını açıkladı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 70
2. Fenerbahçe 30 67
3. Beşiktaş 31 65
4. A.Demirspor 30 57
5. Başakşehir 29 48
6. Konyaspor 31 45
7. Trabzonspor 30 45
8. Kayserispor 30 45
9. Karagümrük 30 41
10. Alanyaspor 31 38
11. Sivasspor 31 37
12. Antalyaspor 30 36
13. Ankaragücü 30 35
14. Kasımpaşa 31 34
15. İstanbulspor 29 29
16. Giresunspor 29 27
17. Gaziantep FK 29 25
18. Ümraniye 30 23
19. Hatayspor 29 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 33 72
2. Rizespor 33 63
3. Pendikspor 33 61
4. Eyüpspor 34 59
5. Sakaryaspor 33 56
6. Bodrumspor 33 55
7. Göztepe 32 54
8. Manisa FK 33 52
9. Bandırmaspor 33 51
10. Keçiörengücü 33 50
11. Boluspor 33 49
12. Tuzlaspor 33 38
13. Altay 34 34
14. Altınordu 33 34
15. Erzurumspor 32 33
16. Gençlerbirliği 33 31
17. Adanaspor 32 25
18. Denizlispor 33 17
19. Yeni Malatyaspor 33 16
Takımlar O P
1. M.City 32 76
2. Arsenal 33 75
3. Newcastle 33 65
4. M. United 32 63
5. Liverpool 33 56
6. Tottenham 34 54
7. Aston Villa 34 54
8. Brighton 31 52
9. Brentford 34 50
10. Fulham 33 45
11. Crystal Palace 34 40
12. Chelsea 32 39
13. Bournemouth 34 39
14. Wolves 34 37
15. West Ham United 33 34
16. Leeds United 34 30
17. Nottingham Forest 34 30
18. Leicester City 33 29
19. Everton 33 28
20. Southampton 34 24
Takımlar O P
1. Barcelona 32 79
2. Real Madrid 32 68
3. Atletico Madrid 32 66
4. Real Sociedad 32 58
5. Villarreal 32 53
6. Real Betis 32 49
7. Athletic Bilbao 31 46
8. Osasuna 32 44
9. Rayo Vallecano 32 43
10. Girona 31 41
11. Sevilla 31 41
12. Mallorca 31 40
13. Celta Vigo 32 39
14. Cadiz 32 35
15. Real Valladolid 32 35
16. Almeria 32 33
17. Valencia 32 33
18. Espanyol 32 31
19. Getafe 32 31
20. Elche 32 16