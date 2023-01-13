Karasu Limanı 6 yaşında

Türkiye’nin Karadeniz’e açılan en yeni limanı olan IC Karasu Limanı 6. yaşını kutluyor. Hizmetlerini sürekli büyüterek geliştiren limanın, ithalat ve ihracatçı firmalar için bir cazibe merkezi haline geldiğini belirten IC Karasu Liman Müdürü Gökçen Erdem, “Karasu Limanı’nı “lojistik merkez” haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - ICA IC İÇTAŞ Altyapı ve İşletme iştiraklerinden biri olan IC Karasu Limanı bu yıl 6. yaşını kutluyor. Liman, işletmeye geçtiği 2017 yılından itibaren birçok farklı yüke ve müşteriye hizmet vererek, geniş hinterlandı ile ülke ekonomisine yaklaşık 8,97 milyar dolar ticaret hacmi sağladı.

Karasu Limanı, 5 kıtadaki 40'tan fazla ülkeyle olan ticareti ile Türkiye ekonomisinde önemli bir rol üstlendi. İlk yıllar sadece genel kargo yüklerine hizmet veren liman, yük grafiğini her yıl yukarı yönlü artırdı. Farklı yüklere hizmet verebilmek adına 2019 yılında başlatılan Ro-Ro seferleri ile Karasu Limanı, özellikle Ukrayna, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri’ne alternatif bir çıkış kapısı olarak ciddi bir cazibe merkezi haline geldi.

IC Karasu Liman Müdürü Gökçen Erdem, Karasu Limanı’nın 6 yıldır yük grafiğini sürekli yukarıya taşıdığını, ithalat ve ihracatçı firmalar için talep gören, çözüm ortağı olan bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Erdem, “Ro-Ro seferlerine talebin artması ile Ro-Ro sayılarında hızlı bir yükseliş grafiği yakaladık. 2021 yılında Ukrayna’ya yapılan Ro-Ro seferleri ile yıllık 50 bin adede ulaşarak tarihi bir başarıya imza attık. 2022 yılının ilk 2 ayında talep artışları ile yoğun operasyonlar devam ederken, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla özellikle Ro-Ro yüklerinde durma yaşanmasına rağmen, alternatif çözümler ile bu alandaki kayıpları telafi ettik. Genel kargo yüklerinde ise farklı müşteri potansiyellerini değerlendirerek 1 milyon 265 bin ton ile rekor tonaja ulaştık. Tarımdan tüm sanayi kollarına, Türkiye ekonomisine hemen her alanda çok yönlü katkılar sağlayan IC Karasu Limanı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’nin ekonomik gelişimine güç vermeye devam edecek” dedi.

“KARASU LİMANI’NI AVRUPA’YA AÇILAN YENİ BİR KAPI HALİNE GETİRECEĞİZ”

Karasu Limanı’nı “lojistik merkez” haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Gökçen Erdem, “Liman tesisi olan Karasu Limanı’nın önemli konum avantajını da kullanarak, limanı Karadeniz ülkeleri ile birlikte Avrupa’ya açılan yeni bir kapı haline getireceğiz. Bölgenin gelişmiş sanayisine destek verebilmek için yeni yatırımlar ile büyüyeceğiz dedi.

Öte yandan 6 yılda bin 755 adet geminin yanaştığı Karasu Limanı’ndan Rusya Federasyonu’nun Novorossiysk ve Tuapse limanına düzenli Ro/Pax seferleri başlatılırken, bu yıl Romanya/Köstence seferleri de başlatılması planlandı.