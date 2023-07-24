Karakılçık buğdayında hasat sevinci

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in elleriyle toprağa serptiği Anadolu’nun en eski tohumlarından olan karakılçık buğdayında ilk hasat Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirildi.ESLİŞEHİR (İGFA) - Uyguladığı başarılı projelerle çiftçilere can suyu olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak ata mirası, Anadolu’nun en eski tohumlarından olan karakılçık buğdayı ve sazlık çavdarını kuru tarım denemeleri kapsamında Seyitgazi’de toprakla buluşturmuştu.

Seyitgazi Belediyesi’ne ait tarlalara yapılan ekimlerle tohumda dışa bağımlılığa karşı bir adım daha atılırken, ilk tohumları toprağa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in serptiği topraklarda kuru tarım umudu ilk hasatla birlikte yeşermeye başladı.

Anadolu’nun en eski tohumlarından karakılçık buğdayının hasadı Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, ilçe belediye meclis üyeleri ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Burada bir açıklama yapan Başkan Büyükerşen, “Bu çalışmada çok değerli çiftçilerimize, Seyitgazi Belediyemize ve karakılçık tohumlarını bizlere ulaştıran İzmir Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bugün başlayan hasadımızla birlikte atalık tohumu biz de Seyitgazi çiftçilerimize yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Karakılçık çok verimli, ata yadigârı, genleriyle oynanmayan bir tohumdur. Genleriyle oynanmış yabancı tohumların yerini karakılçık tohumumuz alacak. Seyitgazi’nin verimli arazilerinde kuru tarım denemeleri yaparak yeniden kuru tarımın benimsenmesi, Anadolu’nun kadim ve sağlıklı tohumlarının tekrar ait olduğu yerde umutlarımızı yeşertmesini çok önemsiyorum. Hayırlı uğurlu ve bol bereketli olsun. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim.” diye konuştu.

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de çok önemli bir gün yaşadıklarını belirterek, “Dekar başına 20 kilogram karakılçık tohumu ekmiştik. Bugün dekar başına 500 kilogram rekolte bekliyoruz. Seyitgazi Belediyesi olarak hem arazilerimizi işleyelim, hem atalarımızın bu bölgede yıllar önce ektiği buğdaylardan olan karakılçık buğdayını yetiştirelim istedik. Bu hasatla birlikte Büyükşehir Belediyemiz ile protokol kapsamında çiftçilerimize tohum desteği vereceğiz. Hocamıza, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimize, Odunpazarı, Tepebaşı, Mahmudiye, Han Belediye Başkanlarımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor, Seyitgazi ilçemize hayırlı olsun diyorum.” dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da yapılan çalışmanın ata tohumunu yaşatarak tarımda yerli ve milli tohumun yaygınlaştırılması açısından çok önemli olduğuna dikkat çekerek bereketli bir hasat olmasını diledi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ali Numan Kıraç’ı görevlendirerek Eskişehir’den başlattığı kuru tarım projesinin devamı olarak nitelendirilen uygulama kapsamında sağlıklı ata tohumlarından karakılçık buğdayının yaygınlaştırılması, iklim krizinin yaşandığı bugünlerde susuzluğa karşı kuru tarımı öne çıkarmayı hedefliyor.