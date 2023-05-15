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Karakılçık buğdayı Amerika ve Kanada yolunda

EKONOMİ 15.05.2023, 10:17
Karakılçık buğdayı Amerika ve Kanada yolunda

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “İzmir üreticisini ihracatçı yapacağız” hedefi gerçek oldu. 8 bin yıllık İzmirli karakılçık buğdayı okyanusu aşarak Amerika ve Kanada’ya ulaştı. Başkan Tunç Soyer, “Tüm anlaşmaları imzalanan makarnalar yola çıkıyor. New Jersey ve Toronto şehirlerinde marketlerde yerini alacak” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla oluşturulan tarım projeleriyle küçük üretici ihracatçı olma yolunda ilerliyor.  8 bin yıllık İzmirli karakılçık buğdayı okyanusu aşarak Amerika ve Kanada’ya ulaştı. İçeriğindeki protein oranı, besleyiciliği ve atalık tohum olması nedeniyle tüketicilerin ilgisini çeken İzmirli karakılçık makarnasının ihracat yolunda ilerlediğini söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Tüm anlaşmaları imzalanan makarnalar yola çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey ve Kanada’nın Toronto şehirlerinde marketlerde yerini alacak. Önümüzdeki dönemde İzmirli markalı ürünlerin Amerika kıtasında birçok şehirde marketlerde yer alması için ihracat çalışmalarımız devam edecek” dedi.

12 bin dönüme ulaşıldı İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZTARIM A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler ise “Başkanımız Tunç Soyer’in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde 2011’de başlattığı tohum takas etkinliği ile ortaya çıkan ve sonrasında Türkiye’nin en büyük yerel tohum hareketine dönüşen 8 bin yıllık tohum karakılçık buğdayının hikayesi önemli. Seferihisar Gödence köyünde 1 torba tohum ile başlayan serüven bugün 12 bin dönüm araziye yayılmış durumda. Başkanımız Tunç Soyer Büyükşehir Belediye Başkanı görevine geldikten sonra ilk hedeflerinden birisi Başka Bir Tarım Mümkün vizyonunu hayata geçirmek idi. Yerel hayvan ırkları ve yerel tohumların desteklenmesi, yaygınlaştırılması projenin en önemli hedefleri arasındaydı. Et ve süt ürünlerinde olduğu gibi karakılçık buğdayında da alım garantili sözleşme yaparak İZTARIM aracılığıyla üreticilere ücretsiz tohum desteği verdik. Tohum desteği verilen üreticilerle sözleşme imzalandı ve projenin yaygınlaşması için ‘iki katı fiyat’ politikası devreye alındı. Buna göre Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıkladığı fiyatın iki katını karakılçık buğdayı üreticilerimize hasatta vermeyi taahhüt ettik. 80 ton atalık karakılçık ve saz çavdarı tohumunu 2022 yılı içinde 4 bin dekar alana ektik ve çiftçimize yaklaşık 4 milyon liralık destek sağladık. 2022 yılının hasadında 350 tonluk ürün elde ederek bu tohumların bir kısmıyla yaklaşık 12 bin dönüme ekilmek üzere 2023 üretim sezonu için karakılçık tohumunu dağıttık” dedi.

Rekor sayıya ulaşıldı 2023 yılı için 500’ü aşan üreticiyle 12 bin dönüme ekilen karakılçık buğdayının hasat döneminde rekor bir sayıya ulaşarak bin 500 tonun üzerinde ürünle Türkiye’nin en büyük yerel tohum hareketine imza attığını vurgulayan Onkardeşler, “Bu yılki fiyat beklentileri üzerinden üreticilerimize yaklaşık 30 milyon liranın üzerinde ödeme gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Halkın Bakkalı ve izmirliden.com Terra Madre İzmir fuarıyla lansmanı yapılarak tüketicilerin beğenisine sunulan İzmirli markalı karakılçık makarnası, karakılçık buğdayından elde edilen ve taş değirmende üretilen unla katkısız koruyucusuz olarak yapılıyor. Sağlıklı ve güvenli İzmirli makarna Penne, Fusulli, Tagliatelle, Yassı, Arpa Şehriye, Çocuk çeşitleri ve sebzeli seçenekleriyle raflarda yer alıyor. İzmirli makarnaları, Halkın Bakkallarında ve izmirliden.com web sitesinden satın alınabiliyor.

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