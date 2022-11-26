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Karadeniz'i hayvancılıkta şahlandıracak

EKONOMİ 26.11.2022, 08:21
Karadeniz'i hayvancılıkta şahlandıracak

Tarıma kazandırılan arazilerin miktarı giderek yükselirken, hayvancılık alanındaki gelişmelere her geçen gün yenisi ekleniyor. Mesudiye’de Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi kurulmasını sağlayan, yine Mesudiye ilçesinde Hayvan Kiralama Merkezi’ni sektöre kazandıran Büyükşehir Belediyesi son olarak Kabadüz ilçesinde ‘Büyükbaş Sığır Besi Yetiştiriciliği Tesisi’ni Ordu’ya kazandırdı.ORDU (İGFA) - Kabadüz ilçesi Yokuşdibi Mahallesi’nde âtıl durumda bulunan alanda “Büyükbaş Sığır Besi Yetiştiriciliği Tesisi” kuran Ordu Büyükşehir Belediyesi kentin tarım ve hayvancılığına yön verecek bir projeyi daha hizmete kazandırdı. Kurulan bu tesisle birlikte kalkınmaya öncülük edilirken bölge halkına ucuz, sağlıklı ve güvenli et ve et ürünlerinin satışı yapılması sağlanacak.

UCUZA, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ET VE ET ÜRÜNLERİ SATIŞI YAPILACAK

Bölgede tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi adına çalışmaları sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Güler’in öncülüğünde Kabadüz ilçesi Yokuşdibi Mahallesi’nde bulunan âtıl alanda Büyükbaş Sığır Besi Yetiştiriciliği Tesisi’ni hayata geçirdi.

Son teknoloji ile Ordu’nun en modern besi alanlarından birisi olacak olan tesis, yaklaşık 200 büyükbaş hayvana ev sahipliği yapacak. Ortalama 7 ile 12 aylık alınan büyükbaş hayvanların 6 ile 8 aylık sürelerde organik ürünlerle beslenerek kaliteli ve sağlıklı bir ete sahip olması sağlanacak. Bu anlamda bölge halkına ucuz, sağlıklı ve güvenli et ve et ürünlerinin satışı yapılacak.

Öte yandan tamamen otomatik sistem ile kurulan besi çiftliğinde sıfır atık yaklaşımı uygulanacak.

“BURASI ORDU’NUN İLK EN MODERN ÇİFTLİĞİ”

Son teknoloji ile kurulan Büyükbaş Sığır Besi Yetiştiriciliği Tesisi’nde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tesisin bölge tarım ve hayvancılığının gelişimi ve artırılmasına büyük ölçüde katkı vereceğini söyledi.

Başkan Güler konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Bölge tarımının ve hayvancılığının gelişimine ve artırılmasına büyük katkı verecek olan tesisimizin ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burası Ordu’nun ilk ve en modern çiftliği. Burada hayvan besiciliği yapacağız. Burada faaliyete 150 baş hayvan ile başlayacağız. Böylelikle Ordu’da tarıma, hayvancılığa ağırlık verdiğimizi göstermek istiyoruz. Buradaki amacımız halkımızı yönlendirmek. Bunun için de örnek çiftlikler kuruyoruz. Burada her şey düşünüldü. Tırnak bakımından, yemine, dışkısına varana kadar her şey otomatik olarak yapılacak.”

“KENDİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE EKONOMİK BİR YAPI OLUŞTURUYORUZ”

Bu tür yerlerin sayısını artırmak istediklerini kaydeden Başkan Güler, “Yine Gölköy’de 160 baş hayvan kapasiteli bir çiftlik daha kuruyoruz. Yine Mesudiye’de hayvan organize ihtisas bölgesi kuruyoruz. Burada da 15 bin hayvan bulunacak. Fındık bahçelerinde bulunan otları karma yeme çevirme çalışmalarımız var. Kısacası kendi sistemimiz içinde ekonomik bir yapı oluşturuyoruz. Ordu’nun Türkiye’nin geleceği için de çok önemli bir tesis. Hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

YEM ÜRETİM TESİSİ PLANLAMASI DA YAPILIYOR

İlerleyen süreçte hayvancılık sektörüne katkı sağlamak amacıyla yüksek üretim kapasitesine sahip tam otomasyonlu modern yem üretim tesisi de kurulması planlanıyor.

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