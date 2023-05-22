Karadeniz'de Türk somonu hasadı

Migros, Karadeniz Bölgesi’nde Türk somonu hasadına başladı.İSTANBUL (İGFA) - Migros, müşterilerinin taze, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı deniz ürünlerine ulaşabilmesi için balığı doğrudan tekneden, halden ve üreticiden alarak mağazalarında satışa sunmaya devam ediyor.

Haziran ayı sonuna kadar denizdeki üretimini sürdürecek olan Migros, Türk somonunu taze ve donuk olarak yıl boyunca müşterilerine sunacak.

Bu yıl ilk kez somon hasadı yapan Migros, sene sonuna kadar taze, donuk ve marine edilmiş olarak yaklaşık 10 bin ton satış hedefliyor.

Migros Ticaret A.Ş. Taze Ürünler Pazarlama Direktörü İbrahim Sözen, Türkiye’deki balık tüketimini artırmak amacıyla bu kapsamdaki çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıl balık konusunda başladığımız çalışmayla küçük üretici ve kooperatifleri desteklemek üzere çeşitli iş birliklerini hayata geçirdiklerini anlatan Sözen, "Amacımız taze ürün sunmanın yanı sıra çok uygun fiyatlarımızla balığa erişimi kolaylaştırarak herkesin sofrasında yer almak. Balık ürünlerinde yerel üreticilere alım garantisi sunarken, tezgâha ulaşan balıkların kalite standartlarının artırılmasını için de eğitimler veriyoruz. Balıkçılarımızın Karadeniz’in en serin sularında 14 ayda yetiştirdiği Türk somonu ile denizlerdeki bereketi Türkiye’nin dört bir yanındaki sofralara taşıyacağız. Bunun için bir yıl önce araştırmaya ve bölge gezilerine başladık. Yasal mevzuata uygun olarak avlanan balıkları reyona kadar olan yolculuğu süresince ağır metal ve mikrobiyolojik kontrol olmak üzere laboratuvarlarımızda çok sayıda analizden geçiriyoruz. Somonu ve diğer yerli balıkları müşterilerimize sunmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.