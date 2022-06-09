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Karadağ Cumhurbaşkanı Türk iş dünyasıyla buluştu

EKONOMİ 09.06.2022, 10:34
Karadağ Cumhurbaşkanı Türk iş dünyasıyla buluştu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Karadağ heyeti ile Türk iş dünyasının önde gelen isimlerini İstanbul’da bir araya getirdi.İSTANBUL (İGFA) - DEİK/Türkiye-Karadağ İş Konseyi tarafından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic’in onuruna verilen çalışma yemeği, DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK/Türkiye-Karadağ İş Konseyi Başkanı Naser Alim ev sahipliğinde, Türk iş insanlarının ve Karadağ heyetinin katılımıyla gerçekleşti.

Çalışma yemeğinde, Türkiye ile Karadağ arasındaki karşılıklı yatırım, ticaret ve ekonomik iş birliği fırsatları ele alındı.

İki ülke arasındaki tarihi ve kültürel dostluktan bahsederek, bu dostluğu daha ileri seviyeye ekonomik ilişkilerle birlikte nasıl taşıyabileceklerini değerlendirmek için bir araya geldiklerini söyleyen DEİK Başkanı Nail Olpak, taleplerini, sorunlarını, projelerini ve önerilerini Cumhurbaşkanı Djukanovic'e aktaracaklarını dile getirdi.

Olpak, “Cumhurbaşkanlarımızın iki ülke arasındaki ticarete ilişkin koydukları 250 milyon dolarlık hedef çok zor değil. Geçmişte başarabildiğimiz rakamları değerlendirdiğimizde bir sonraki toplantıda iş dünyasının önüne 500 milyon dolarlık hedef konulacaktır. Ona göre hazırlık yapmamızın daha doğru olacağını düşünüyorum. Fırsatlara ilave olarak yeşil ekonomi dünyanın gündeminde olan bir konu. Salgınla ve özellikle yıl başından bu yana gelişen siyasi gelişmeler çerçevesinde emtia, enerji ve gıdadaki ihtiyaçların nerelere gideceğini de her ülkenin buna göre değerlendirmesinin doğru olacağını düşünüyorum” dedi. 

Karadağ'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından Türkiye-Karadağ İş Konseyi’nin kurulduğunu vurgulayan DEİK/Türkiye-Karadağ İş Konseyi Başkanı Naser Alim, Türkiye ile Karadağ arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin artırılması yönünde faaliyetleri sürdürdüklerini söyledi.

Karadağ'ın otel ve konut inşaatları, altyapı, inşaat malzemeleri, turizm, ev tekstili, beyaz eşya üretimi ve enerji alanlarında iş insanları için önemli fırsatlar barındırdığını ifade eden Alim, "Adriyatik’in tam ortasında mükemmel coğrafi konumuyla, altyapı ve karayollarının yapılmasıyla birlikte, Batı Balkanların komşusu olan Kosova, Sırbistan gibi ülkeler ile mal ticareti için en önemli liman olmaya aday. Bu toplantıyı, karşılıklı ticaret hedefi olan 250 milyon dolar hedefine ulaşılması açısından önemli bir adım olarak görüyorum. Halen Karadağ’da en büyük Ticari yatırımcılardan olmamıza rağmen bunu yeterli bulmuyoruz. Turizm, tarım, ulaştırma, ormancılık ve sağlık sektörlerindeki projelerin somutlaştırması için üst düzey ziyaretler gerçekleştirilmesi önem arz ediyor. Enerji sektöründe yatırım potansiyeli yüksek ancak kanuni muğlaklıklardan ötürü bazı sorunlar mevcut. Salgınla birlikte 2020’de rakamlar geri geldi ama 2021 yılı ile birlikte tekrar toparlanarak 2022’de daha da iyi sonuçlara doğru ivme kazandı. Bu ivmeyle birlikte 250 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefine 2023 yılı sonunda ulaşacağımıza inancım tamdır” diye konuştu.

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