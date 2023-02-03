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Karabağlar'da 'toplu iş' sevinci

EKONOMİ 03.02.2023, 18:28
Karabağlar'da 'toplu iş' sevinci

İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 500 bin kişinin bütçesini hakça paylaştırmaya gayret ettiklerini söyledi. Sözleşmeyle işçilerin sosyal ve mali haklarında yüzde 100 iyileştirme yapılırken, en düşük yevmiye ücreti de 400 TL’ye çıkarıldı. Ücretlere 6 aylık enflasyon güvencesi verildi.İZMİR (İGFA) -Karabağlar Belediyesi'nin, KAR-BEL AŞ'deki toplam 930 çalışanı enflasyon karşısında ezdirmeyerek sosyal ve mali haklarında yüzde 100 oranında iyileştirme yaptığı toplu iş sözleşmesi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan arasında törenle imzalandı.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda, çalışanların geçinmeleri için belirli bir ekonomik gelire sahip olmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Toplu iş sözleşmesi sürecine de bu anlayışla baktık. Bu bakış açısıyla sözleşmemizi bağıtladık. Karabağlar'da yaşayan 500 bin kişiye ait bütçemizi hakça paylaştırmamız, her kesime dengeli bir şekilde pay ayırmamız gerekiyor. Hassasiyetimiz bu yönde” dedi.

Karabağlar Belediyesi çalışanları belirli bir ücret istikrarına kavuşmuş olacak. Bu zorlu ekonomik koşullarda ayakta kalarak görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Selvitopu, "Ayrıca sözleşmemize eklediğimiz 6 aylık TÜFE zamları da çalışanlarımızın enflasyonla ilgili kaygılarını giderecek. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Genel İş Genel Başkanı Çalışkan da, Başkan Selvitopu'nun zor bir süreçte, çalışanlar açısından önemli bir kazanıma imza attığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra toplu iş sözleşmesi, Başkan Selvitopu, Genel Başkan Çalışkan ve sendika yöneticileri arasında imzalandı.

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