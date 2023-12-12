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Karabağlar'da tonlarca gübre ve bordo bulamacının dağıtılıyor

EKONOMİ 12.12.2023, 10:47
Karabağlar'da tonlarca gübre ve bordo bulamacının dağıtılıyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde tonlarca gübre ve bordo bulamacının dağıtımına Kavacık'ta başlandı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi üreticiyi yine yalnız bırakmadı. İklim koşulları nedeniyle rekolte kaybı yaşayan çiftçilere yaptığı desteklerle moral olan Karabağlar Belediyesi, bu üretim sezonu öncesinde de tonlarca gübre ve bordo bulamacını üreticilere ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

Kavacık'taki ilk dağıtımı yerinde inceleyen ve üreticilere bereketli bir sezon dileyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Merak etmeyin, tüm gücümüzle sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Üreticilerimizi asla yalnız bırakmayacağız” dedi.

Karabağlar Belediyesi, ilçeye bağlı Kavacık, Tırazlı, Uzundere'de tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek için elinden gelen çabayı harcamaya devam ediyor. Bu kapsamda geçen sezon öncesi olduğu gibi bu yıl da, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere tonlarca gübre ve bordo bulamacı veriliyor. Bu yılki dağıtımlara, üretici sayısının en fazla olduğu Kavacık'tan başlandı. Azot, fosfor, potasyum ve kükürt dengesi bakımından zengin olan gübrelerin, yöre toprağına uygun olması nedeniyle tercih edildiği belirtildi. Karabağlar Belediyesi bu yıl ÇKS'ye kayıtlı üreticilere toplam 40 ton gübre ve 4 ton bordo bulamacı dağıtacak.

Kavacık'taki Tarımsal Üretim Kooperatifi'nde gerçekleştirilen dağıtımda üreticilere bereketli bir sezon ve bol kazanç dileyen Başkan Selvitopu, “Belediye olarak sizlere desteklerimiz her zaman devam edecek. Elimizden geldiği ölçüde yanınızda olacağız. Bundan sonraki süreçte eksikleri de hiç kuşkunuz olmasın tamamlarız. İnşallah bu sezon ürün daha iyi olur ve sizlere de iyi getiri sağlar. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın” dedi.

Gübre ve bordo bulamacı desteğinin, Coğrafi İşaret Belgesi alınan Kavacık Üzümü'nün üretiminin sürmesi için önemli olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, “Sadece Kavacık yöremize özgü bu üzümü Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya kararlıyız. Bunun için üretimi her yönüyle desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kavacık Kadın Üretim Kooperatifi Başkanı Nurten Özkan ve üreticiler de desteklerinden ötürü Başkan Selvitopu ve Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Özkan, geçen yıl Kavacık Üzümü'nde yüzde 50'lik rekolte kaybı yaşadıklarını ve Karabağlar Belediyesi'nin desteği sayesinde ayakta kalabildiklerini hatırlattı. Özkan, bu yıl dağıtılan gübre ve bordo bulamacını üreticilerin daha bilinçli kullanması için eğitim toplantısı gerçekleştireceklerini de söyledi.

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