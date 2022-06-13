Kapılarını sektöre Eylül'de 32'nci kez açacak

15-18 Eylül tarihlerinde 32'nci kez kapılarını açmaya çalışan Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZUCHEX’e yurt dışından 7 bin satın almacı bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) -Tarsus Türkiye tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı, İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri), ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) ve KOSGEB destekleriyle bu yıl 32.’si düzenlenen Zuchex, sektöründe 2022’nin en büyük ölçekli küresel ticaretine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

15-18 Eylül tarihlerinde 32. kez kapılarını açmaya hazırlanan Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı Zuchex, çoğunluğu yerli üretici 650’den fazla firmayı, 7 bini yurt dışından olmak üzere yaklaşık 37 bin profesyonelle buluşturacak.

Son iki fuarda başarıyla uyguladıkları yurt dışı satın almacı programı “Overseas Buyer”ı Zuchex 2022 için de tekrarladıkları belirten Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “Program sayesinde AB ülkeleri, Orta Doğu, Balkanlar, Orta Asya ve Kuzey Afrika’nın yanı sıra başta ABD olmak üzere okyanus ötesi ülkelerden, aralarında büyük bütçeli küresel perakende devlerinin de olduğu binlerce satın almacıyı, ev ve mutfak eşyası üreticilerimizle buluşturacağız” dedi.

Sektörel ihracata ortalama 1,5 milyar dolar katkı yapması beklenen Zuchex 2022’de; “Sofra ve Mutfak Eşyaları”, “Pişirme Ekipmanları”, “Plastik Ev Eşyaları / Bahçe Aksesuarları”, “Ev Eşyaları”, “Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları” ile “Elektrikli Ev Aletleri” kategorilerinde lider firmaların en yeni koleksiyonları ve 2023 tasarımları bir arada sergileneceği duyuruldu.