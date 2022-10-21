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Kapanan şirket sayısı yüzde 26 arttı

EKONOMİ 21.10.2022, 23:05
Kapanan şirket sayısı yüzde 26 arttı

2022’nin ilk 9 ayında, 2021’in ilk 9 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 23,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,3 artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5,2 azaldı.​ANKARA (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Eylül ayında kurulan şirket sayısı Ağustos'a kıyasla yüzde 6,8 artışla 12 bin 193'ten 13 bin 23'e çıktı.

Kapanan şirket sayısı ise yüzde 16 artarak bin 713’ten bin 987’ye yükseldi.

Aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,4 artarken kooperatif sayısı yüzde 11,6 azaldı.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA YÜZDE 27,9 ARTIŞ OLDU

Geçen yılın aynı ayına göre Eylül ayında kurulan şirket sayısı yüzde 27,9, kooperatif sayısı yüzde 27,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 artış gösterdi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 25,8 artış olurken gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 8, kooperatif sayısında yüzde 26,2 düşüş meydana geldi.

Geçen ay kurulan 1928 yabancı ortak sermayeli şirketin 135'i Rusya ve 129'u İran ortaklı oldu.

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