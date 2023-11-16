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Kapalı devre sulama yüzleri güldürdü

EKONOMİ 16.11.2023, 07:28
Kapalı devre sulama yüzleri güldürdü

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kumluca ilçesi Beykonak Mahallesi’ne kazandırdığı kapalı devre sulama sistemi üreticilerin yüzünü güldürüyor. Tesis sayesinde tarım arazileri ve bahçelerin suya kavuştuğunu söyleyen üreticiler ürün kalitesi ve veriminden son derece memnun.ANTALYA (İGFA) - İklim değişikliği ile her alanda mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi kuraklık sorununa çözüm üretmek ve vahşi sulamanın önüne geçmek için kapalı sulama sistemleri projelerini hayata geçiriyor. Boşa akan suyun tarımsal sulamada doğru şekilde kullanılmasıyla, gereksiz su kullanımının yol açtığı zararların da önüne geçiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kumluca ilçesi Beykonak Mahallesi, Tepecik ve Beşikçi mevkiinde kurulan kapalı devre sulama tesisi ile 2 bin dekar alanın sulama sorununu ortadan kaldırdı. Üreticiler sulama tesisi kurulduktan sonra verimlerinin arttığını söyledi.

Tarım sektöründe sulamanın çok önemli olduğunu söyleyen Beykonak Mahalle Muhtarı Ramazan Selçuk “Geçen yıl sulama sıkıntımız had safhaya gelmişti. Tarım alanlarımız kuruma noktasına geldiği anda Muhittin Başkanımız ile irtibata geçtik. Buradaki sorunumuzu anlattık ve çözümü noktasında söz aldık. Daha sonra sulama tesisinin çalışmalarına ivedi şekilde başlandı ve tesis hizmete açıldı. Bu tesisi bizlere kazandırdığı için Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum. Su hayattır bizleri hayata kavuşturdu” dedi.

TÜCCARLAR SIRAYA GİRDİ

Kapalı devre sulama sistemi ile üretim ve verimlerinin arttığını söyleyen üretici Ramazan Aydoğdu ise şunları söyledi: “Başkanımız Muhittin Böcek bizlere bir eser bıraktı. Sulama tesisi yapılmadan önce dikili arazimiz azdı. Kaynak suyumuz ancak arazilerimizi sulamak için yeterli oluyordu. Bahçelerimizdeki ürünlerimiz yetersiz sulandığı için verimli ve kaliteli ürün alamıyorduk. Ürünlerimizi alacak tüccar bulamıyorduk. Kapalı sulama sisteminin yapılması ile sularımız boşa akmıyor ve bahçemizdeki ağaçlarımızı da sulayabiliyoruz. Başkanımız Muhittin Böcek’in Beykonak’a kazandırdığı sulama tesisi sayesinde bu yıl daha verimli ürün elde ettik. Tüccarlar bizimle iletişime geçmek için sıraya girdiler.”

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